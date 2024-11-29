Нежную свинину в сливочно-луковом соусе не придётся долго тушить или мариновать

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная свинина в сливочно-луковом соусе — идеальное блюдо для любителей мяса. Это простое и быстрое в приготовлении кушанье, которое не требует предварительного маринования мяса.

Фото: flickr.com by Varchar N, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Свинина в сливочном соусе

Ингредиенты:

600 г свинины;

1 луковица;

150 мл сливок 20 % жирности;

80 мл сухого белого вина;

1/2 ч. л. орегано;

50 г сливочного масла;

50 мл растительного масла.

Приготовление:

Нарежьте свинину кубиками размером около 4 см и обсушите их бумажным полотенцем. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки. Влейте воду, чтобы она покрывала мясо на две трети, посолите, поперчите и добавьте орегано. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут, периодически помешивая. Нарежьте лук четвертькольцами и обжарьте до золотистого цвета. Влейте вино и выпарите его наполовину. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения соуса (около 5-7 минут). В конце добавьте сливочно-луковый соус к свинине, перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Подавайте готовую свинину в соусе с любимым гарниром, например, отварным картофелем или рисом.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

