Нежную свинину в сливочно-луковом соусе не придётся долго тушить или мариновать
1:29
Нежная свинина в сливочно-луковом соусе — идеальное блюдо для любителей мяса. Это простое и быстрое в приготовлении кушанье, которое не требует предварительного маринования мяса.
Фото: flickr.com by Varchar N, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свинина в сливочном соусе
Ингредиенты:
- 600 г свинины;
- 1 луковица;
- 150 мл сливок 20 % жирности;
- 80 мл сухого белого вина;
- 1/2 ч. л. орегано;
- 50 г сливочного масла;
- 50 мл растительного масла.
Приготовление:
- Нарежьте свинину кубиками размером около 4 см и обсушите их бумажным полотенцем.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.
- Влейте воду, чтобы она покрывала мясо на две трети, посолите, поперчите и добавьте орегано. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут, периодически помешивая.
- Нарежьте лук четвертькольцами и обжарьте до золотистого цвета. Влейте вино и выпарите его наполовину.
- Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения соуса (около 5-7 минут).
- В конце добавьте сливочно-луковый соус к свинине, перемешайте и тушите ещё 5 минут.
Подавайте готовую свинину в соусе с любимым гарниром, например, отварным картофелем или рисом.
Уточнения
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру