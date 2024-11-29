Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья липы и берёзы в кулинарии
Праздничные рулетики из баклажанов, которые влюбят в себя всех гостей
Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить
Оплачивайте проезд по-новому — приложение с геолокацией покоряет регионы
Россия запустит станцию для исследования Луны в 2027 году
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса
Как выглядеть роскошно, используя простую одежду?
У султана Брунея в коллекции тысячи авто — красиво жить не запретишь

Нежную свинину в сливочно-луковом соусе не придётся долго тушить или мариновать

1:29
Еда

Нежная свинина в сливочно-луковом соусе — идеальное блюдо для любителей мяса. Это простое и быстрое в приготовлении кушанье, которое не требует предварительного маринования мяса.

Свинина в сливочном соусе
Фото: flickr.com by Varchar N, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свинина в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • 600 г свинины;
  • 1 луковица;
  • 150 мл сливок 20 % жирности;
  • 80 мл сухого белого вина;
  • 1/2 ч. л. орегано;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл растительного масла.

Приготовление:

  1. Нарежьте свинину кубиками размером около 4 см и обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом и обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.
  3. Влейте воду, чтобы она покрывала мясо на две трети, посолите, поперчите и добавьте орегано. Тушите под крышкой на медленном огне 30 минут, периодически помешивая.
  4. Нарежьте лук четвертькольцами и обжарьте до золотистого цвета. Влейте вино и выпарите его наполовину.
  5. Добавьте сливки и тушите на медленном огне до загустения соуса (около 5-7 минут).
  6. В конце добавьте сливочно-луковый соус к свинине, перемешайте и тушите ещё 5 минут.

Подавайте готовую свинину в соусе с любимым гарниром, например, отварным картофелем или рисом.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса
Как выглядеть роскошно, используя простую одежду?
Грыжа позвоночника: как выбрать правильные упражнения для укрепления спины
У султана Брунея в коллекции тысячи авто — красиво жить не запретишь
Вратарь Вашингтона Чарли Линдгрен забросил шайбу в собственные ворота
В Ирландии найден инжир, возраст которого превышает 2000 лет
Безопасные поездки с собакой: рекомендации для владельцев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Какой вид бега поможет в укреплении здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.