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Как выбрать идеальное мясо для вашего новогоднего ужина

3:34
Еда

Новый год – это время веселья, праздников и, конечно же, изобилия на столе. Одним из главных блюд новогоднего ужина является мясо. Правильно выбранное блюдо может стать настоящей изюминкой праздничного стола. В этой статье мы рассмотрим, какое мясо лучше всего подходит для новогоднего стола, и как его приготовить.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM
Сырое мясо на столе

Свинина

Свинина – это классический вариант для праздничного стола. Она сочная, вкусная и лёгкая в приготовлении. Можно запечь свинину целиком в духовке с овощами, сделать фарш с грибами или яблоками, либо приготовить свиные ребрышки на гриле.

Рецепт запечённой свинины: 

  1. замаринуйте свинину в смеси чеснока, горчицы, растительного масла, соли и перца.
  2. запекайте в духовке около 1,5 часов при температуре 180°C, накрыв фольгой, а за 20 минут до готовности снимите фольгу для подрумянивания.

Говядина

Говядина – это более насыщенный и сытный вариант. Существует множество способов приготовления: стейки, жаркое, запеченная говядина или бефстроганов. Говядина будет отлично сочетаться с красным вином и как гарнир к ней подойдут овощи и картофель.

Рецепт говядины с красным вином:

  1. обжарьте куски говядины до золотистой корочки, залейте красным вином и добавьте лук, морковь и приправы.
  2. тушите на медленном огне 1-2 часа до мягкости.

Курица

Курица – это универсальный и более лёгкий вариант, который подходит даже тем, кто придерживается диеты. Куриные грудки, запечённые с пряностями, или целая курица, фаршированная грибами и овощами, будут отличным выбором.

Рецепт запеченной курицы:

  1. замаринуйте курицу в лимонном соке, оливковом масле, чесноке и травах.
  2. запекайте в духовке 1-1,5 часа при 190°C, периодически поливая курицу образовавшимся соусом.

Утка

Утка – это более экзотический выбор для праздничного стола, который придаст вашему меню особый уют и изысканность. Её можно запечь с яблоками и медом или приготовить под соусом из вишни.

Рецепт утки с яблоками:

  1. утку натрите солью и перцем, заполните яблоками и кусочками лука.
  2. запекайте 2-2,5 часа при 180°C, поливая образовавшимся соком.

Индейка

Индейка – ещё один популярный выбор на новогоднем столе. Она менее жирная, чем свинина или утка, и может быть приготовлена целиком или в виде фаршированных рулетов. 

Рецепт фаршированной индейки:

  1. смешайте фарш из индейки с грибами, сухарями и специями.
  2. фаршируйте индейку и запекайте 2-3 часа при 180°C.

Выбор мяса для новогоднего стола зависит от ваших предпочтений и традиций. Свинина, говядина, курица, утка или индейка – все эти виды мяса могут стать не только основным блюдом, но и настоящим украшением вашего праздничного стола. Экспериментируйте с маринадами, добавляйте любимые специи и создавайте уникальные блюда, которые порадуют ваших гостей. Главное – это атмосфера, которую вы создадите вокруг стола в кругу близких и любимых людей.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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