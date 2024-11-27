Эксперименты с кексами: как разнообразить традиционный рецепт

3:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кексы – это универсальный десерт, который идеально подходит для любого повода: от угощения гостей до простого угощения к чаю. Их легко приготовить, и вы можете экспериментировать с различными ингредиентами, чтобы создать свой идеальный рецепт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный кекс

Ингредиенты

Вот стандартный набор ингредиентов для классических кексов (на 12 порций):

250 г муки

150 г сахара

100 г сливочного масла (растопленного)

2 яйца

150 мл молока

10 г разрыхлителя теста

1 ч. л. ванильного экстракта (по желанию)

Щепотка соли

Дополнительные ингредиенты по желанию: сушеные фрукты, орехи, шоколадные капли, свежие ягоды и т. д.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1: Подготовка

Разогрейте духовку до 180°C (356°F). Приготовьте формы для кексов: можно использовать бумажные стаканчики или смазать формы маслом и присыпать мукой.

Шаг 2: Смешивание ингредиентов

Смешайте сухие ингредиенты: В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Если добавляете сахар, можно смешать его на этом этапе. В другой миске смешайте мокрые ингредиенты: Взбейте яйца, добавьте растопленное сливочное масло, молоко и ванильный экстракт (если используете). Все хорошо перемешайте.

Шаг 3: Объединение

Соедините мокрые и сухие ингредиенты: Сделайте углубление в сухих ингредиентах и постепенно влейте мокрые. Перемешивайте с помощью ложки или лопатки до однородной массы. Будьте осторожны, не переборщите с перемешиванием, чтобы кексы не оказались слишком жесткими.

Шаг 4: Добавление дополнительного наполнителя

Если вы хотите добавить дополнительные ингредиенты (шоколадные капли, орехи, ягоды и т. д.), аккуратно вмешайте их в тесто, стараясь не повредить.

Шаг 5: Заполнение форм

Разложите тесто по формам, заполняя их на 2/3, чтобы кексы смогли подняться, не переливаясь.

Шаг 6: Выпекание

Поместите формы в духовку и выпекайте в течение 15-20 минут. Готовность можно проверить, вставив зубочистку в середину кекса: если она выходит чистой, кексы готовы.

Шаг 7: Охлаждение и подача

Достаньте кексы из духовки и дайте им немного остыть в формах (около 5 минут), а затем переложите на решетку для полного остывания. Кексы можно подавать с различными добавками: посыпать сахаром, полить глазурью или подавать с вареньем.

Советы по приготовлению вкусных кексов

Не перебивайте тесто: как уже упоминалось, не стоит слишком сильно перемешивать тесто, так как это делает кексы жесткими.

Используйте качественные ингредиенты: от них зависит конечный вкус кексов.

Экспериментируйте с вкусами: добавляйте специи (корицу, мускатный орех), а также чистый сок или цедру цитрусовых для ярких ароматов.

Хранение: кексы лучше всего хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре. Их можно заморозить, завернув в плёнку.

Приготовить вкусные кексы дома несложно, и этот процесс приносит радость и удовлетворение. Следуя представленному рецепту, вы сможете насладиться мягкими и ароматными кексами, идеальными как для повседневного угощения, так и для особых случаев. Приятного аппетита!