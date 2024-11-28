Быстро, просто и шикарный результат — запеките на Новый год нежную форель в сливках

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Форель, запечённая в сливках, — изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Благодаря сливкам рыба становится ещё более сочной и мягкой. Это простое и благородное блюдо вполне достойно вашего новогоднего стола!

Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лосось в соусе

Ингредиенты:

форель — 400 г;

сливки 10 % жирности — 200 мл;

лимон — половина;

приправа для рыбы — 1 чайная ложка;

мука — 1 столовая ложка;

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите рыбу, промойте и нарежьте на стейки. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20-30 минут. В отдельной миске смешайте сливки, приправу для рыбы, муку и соль. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите стейки и залейте их сливочным соусом. Запекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут.

Простое и вместе с тем шикарное блюдо готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).





Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.

