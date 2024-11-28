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Быстро, просто и шикарный результат — запеките на Новый год нежную форель в сливках

1:09
Еда

Форель, запечённая в сливках, — изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Благодаря сливкам рыба становится ещё более сочной и мягкой. Это простое и благородное блюдо вполне достойно вашего новогоднего стола!

Лосось в соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Dezidor, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лосось в соусе

Ингредиенты:

  • форель — 400 г;
  • сливки 10 % жирности — 200 мл;
  • лимон — половина;
  • приправа для рыбы — 1 чайная ложка;
  • мука — 1 столовая ложка;
  • соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите рыбу, промойте и нарежьте на стейки.
  2. Посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.
  3. В отдельной миске смешайте сливки, приправу для рыбы, муку и соль.
  4. Смажьте форму для запекания растительным маслом, выложите стейки и залейте их сливочным соусом.
  5. Запекайте в духовке при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут.

Простое и вместе с тем шикарное блюдо готово! Приятного аппетита!

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
 

Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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