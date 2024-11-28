Быстро, просто и шикарный результат — запеките на Новый год нежную форель в сливках

Форель, запечённая в сливках, — изысканное блюдо, которое порадует своим нежным вкусом и ароматом. Благодаря сливкам рыба становится ещё более сочной и мягкой. Это простое и благородное блюдо вполне достойно вашего новогоднего стола!
Ингредиенты:
Приготовление:
Простое и вместе с тем шикарное блюдо готово! Приятного аппетита!
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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