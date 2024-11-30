Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году

Новогодний стол сложно представить без традиционных салатов, таких как "Оливье", "Селедка под шубой", "Мимоза" и "Столичный". Эти блюда давно стали символами праздника.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Как сообщает Росстат, в этом году самым дорогим салатом вновь оказался "Оливье". Для приготовления двух килограммов потребуется чуть более 550 рублей. Цены на основные ингредиенты — вареную колбасу, маринованные огурцы, зеленый горошек, майонез, яйца, картофель, морковь и лук — выросли в среднем на 8,5%.

Сравнение стоимости новогодних салатов

Другие праздничные салаты оказались значительно дешевле:

"Мимоза": четыре порции (1,5 кг) обойдутся примерно в 280 рублей. Этот салат включает картофель, морковь, рыбные консервы, яйца, лук и майонез.

"Селедка под шубой": 1,8 кг стоит около 260 рублей.

"Столичный": почти два килограмма этого салата стоят 257 рублей, что делает его самым бюджетным.

Чем отличается "Столичный" от "Оливье"?

Хотя "Столичный" напоминает "Оливье", он имеет свои особенности. В классическом рецепте используются куриное филе, картофель, маринованные огурцы, яйца и майонез. Горошек и колбаса, которые есть в "Оливье", здесь отсутствуют. Дополнительно можно добавить морковь и лук для большей сочности.

Почему такие разные цены?

Эксперты объясняют разницу в стоимости ингредиентов изменениями на рынке. Например, курица за год подешевела на 7%, тогда как колбаса подорожала на столько же.

Несмотря на рост цен, традиционные новогодние салаты остаются важной частью праздничного стола, а выбор между ними зависит как от вкусов, так и от бюджета.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

