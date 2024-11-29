Шоколад и прыщи: мифы и реальность

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Может ли шоколад стать причиной прыщиков на лице? Этот вопрос остаётся спорным, и утверждение о его вреде для кожи нередко вызывает дискуссии. Некоторое время назад в Сети появилась теория, что шоколад, напротив, способствует улучшению состояния кожи. Однако современные исследования опровергают эту версию.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Горький шоколад

Почему шоколад может вызывать проблемы с кожей?

Ранее исследования 60-х годов утверждали, что шоколад может благотворно влиять на состояние кожи. Но, как отмечают учёные сегодня, сладкое лакомство способно провоцировать высыпания.

Дело в том, что шоколад содержит жиры и сахар, которые повышают уровень инсулина в крови. Это, в свою очередь, стимулирует выработку кожного сала, которое закупоривает поры и приводит к воспалениям. Таким образом, даже несмотря на наличие полезных флавоноидов в горьком шоколаде, его употребление может быть связано с появлением прыщиков.

Как избежать проблем?

Полностью исключать шоколад из рациона не стоит. По словам телеведущего Сергея Малозёмова, в программе "Живая еда" врачи рекомендуют употреблять не более 30 граммов шоколада в день. Такое количество не навредит и позволит наслаждаться его вкусом без риска для кожи.

Шоколад действительно может стать причиной воспалений, если употреблять его в больших количествах. Однако умеренность и правильный выбор лакомства (горький шоколад с минимальным содержанием сахара) помогут избежать неприятностей.

Уточнения

Акне или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



