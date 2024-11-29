Какие каши лучше исключить из утреннего рациона

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша — неизменный спутник утреннего рациона многих людей. Считается, что это идеальное блюдо для завтрака, ведь углеводы, содержащиеся в крупах, заряжают энергией на весь день. Однако не все каши одинаково полезны, предупреждает эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молочная каша

Какие каши не приносят пользы?

Врач отметил, что манная и рисовая каши относятся к числу "бестолковых". Они содержат минимум питательных веществ, а их употребление не оказывает значительного положительного влияния на организм.

Кроме того, Поляков подчеркнул, что каша, приготовленная на молоке, также может быть не самой полезной. Причина — лактазная недостаточность, которой страдает большинство людей старше 20 лет. Это состояние характеризуется недостатком ферментов, необходимых для переваривания молока, что может вызывать дискомфорт в желудке и проблемы с пищеварением.

Лучшие крупы для каши

По мнению эксперта, самыми полезными для завтрака являются овсянка, гречка и киноа. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их идеальным выбором для утреннего приема пищи. Чтобы сохранить максимум полезных свойств, кашу лучше готовить в мультиварке, доводя её до состояния аль денте.

Выбор каши для завтрака играет важную роль в общем состоянии организма. Употребляйте овсянку, гречку или киноа, готовьте их правильно, и завтрак станет не только вкусным, но и полезным.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.



