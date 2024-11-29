Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда долгий сон собаки сигнализирует о проблемах
Когда следует снимать подкрылки, чтобы избежать повреждений кузова
Чем не стоит кормить сфинксов? Такая пища не просто вредна, а опасна для этой породы
Когда лучше есть до или после тренировки?
Голубой закат на Марсе и другие необычные солнечные явления на других планетах
Названы конкретные сроки восстановления Украины
Экстренная блокировка: как новые меры спасут жизни в самолетах
Тренер Рублёва рассказал о несчастных российских теннисистах
5 шагов для борьбы с осенней депрессией: рекомендации врача

Какие каши лучше исключить из утреннего рациона

1:38
Еда

Каша — неизменный спутник утреннего рациона многих людей. Считается, что это идеальное блюдо для завтрака, ведь углеводы, содержащиеся в крупах, заряжают энергией на весь день. Однако не все каши одинаково полезны, предупреждает эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Молочная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молочная каша

Какие каши не приносят пользы?

Врач отметил, что манная и рисовая каши относятся к числу "бестолковых". Они содержат минимум питательных веществ, а их употребление не оказывает значительного положительного влияния на организм.

Кроме того, Поляков подчеркнул, что каша, приготовленная на молоке, также может быть не самой полезной. Причина — лактазная недостаточность, которой страдает большинство людей старше 20 лет. Это состояние характеризуется недостатком ферментов, необходимых для переваривания молока, что может вызывать дискомфорт в желудке и проблемы с пищеварением.

Лучшие крупы для каши

По мнению эксперта, самыми полезными для завтрака являются овсянка, гречка и киноа. Они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их идеальным выбором для утреннего приема пищи. Чтобы сохранить максимум полезных свойств, кашу лучше готовить в мультиварке, доводя её до состояния аль денте.

Выбор каши для завтрака играет важную роль в общем состоянии организма. Употребляйте овсянку, гречку или киноа, готовьте их правильно, и завтрак станет не только вкусным, но и полезным.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Еда и рецепты
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают Дарья Асламова Сводка с фронта: натовские F-16 с позором вернулись на базы, очередная внезапная смерть офицера НАТО Дмитрий Плотников Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Последние материалы
Чем не стоит кормить сфинксов? Такая пища не просто вредна, а опасна для этой породы
Когда лучше есть до или после тренировки?
Голубой закат на Марсе и другие необычные солнечные явления на других планетах
Названы конкретные сроки восстановления Украины
Какие каши лучше исключить из утреннего рациона
Экстренная блокировка: как новые меры спасут жизни в самолетах
Тренер Рублёва рассказал о несчастных российских теннисистах
5 шагов для борьбы с осенней депрессией: рекомендации врача
Почему кожа шелушится и как с этим бороться
Ливан в руинах: последствия бомбардировок Израилем ужасают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.