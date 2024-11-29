Варим брокколи правильно: свежий и замороженный вариант

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить брокколи — это быстро и просто, но чтобы овощ сохранил свою привлекательную форму и вкус, нужно учитывать время варки и воспользоваться небольшим лайфхаком.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Как правильно готовить брокколи?

Если вы готовите замороженную брокколи, её не нужно предварительно размораживать. Размораживание ухудшит внешний вид овоща и сделает его менее аппетитным. Достаточно удалить лишние кусочки льда и сразу отправить брокколи в кипящую воду.

Свежая брокколи требует небольшой подготовки. Овощ нужно промыть под проточной водой, срезать соцветия, убрать листья и жёсткий стебель. После этого можно приступать к варке.

Сколько варить брокколи?

Для хрустящей брокколи: варите в кипящей воде около 2 минут.

Для мягкой текстуры: увеличьте время до 6-8 минут.

После варки овощи нужно сразу опустить в ледяную воду. Этот метод помогает сохранить яркий зелёный цвет, хрустящую текстуру и насыщенный вкус.

Итог

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете приготовить брокколи, которая станет отличным гарниром или основой для вашего блюда.

Уточнения

Бро́кколи— овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида.

