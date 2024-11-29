Хурма — природный источник молодости и защиты от рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Хурма, известная как "пища богов", обладает множеством полезных свойств, особенно актуальных в зимний период. Доктор превентивной медицины Наталья Зубарева отмечает, что регулярное употребление этой ягоды способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, снижению риска онкологических заболеваний и поддержанию молодости кожи.

Фото: pxhere хурма

Ярко-оранжевые плоды хурмы богаты антиоксидантами, которые защищают глаза от возрастных изменений. Присутствие кемпферола и кверцетина помогает бороться с окислительным стрессом, благотворно влияя на сердце. Кроме того, хурма содержит около 70% суточной нормы бета-каротина, поддерживающего иммунную систему, здоровье кожи, волос и слизистых оболочек дыхательных путей и ЖКТ.

Особое внимание стоит обратить на высокое содержание йода в хурме, что делает её полезной для людей с заболеваниями щитовидной железы. Таким образом, включение хурмы в зимний рацион может значительно улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

