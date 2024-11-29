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Как не переварить королевские креветки: простые правила

1:47
Еда

Приготовить королевские креветки — задача несложная, если знать точное время варки и правильно подобрать ингредиенты для аромата. Однако важно учесть размер креветок и не ошибиться с выбором, ведь морепродукты требуют особого внимания к качеству, а их отравление может быть крайне опасным.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Как выбрать креветки?

Перед покупкой убедитесь, что на вашем столе окажутся именно королевские креветки, так как на прилавках можно встретить множество видов — от тигровых до атлантических. Для каждого вида требуется своё время готовки. Например, атлантические креветки варятся всего 1-2 минуты, а королевские — чуть дольше.

Свежие креветки должны иметь лёгкий морской аромат. Если запах кажется неестественным или неприятным, от покупки лучше отказаться.

Подготовка к варке

Когда креветки промыты и очищены, возьмите большую кастрюлю, чтобы они свободно плавали в воде. Для насыщенного вкуса и аромата в воду добавляют:

  • Кориандр;
  • Укроп;
  • Лавровый лист;
  • Чеснок;
  • Лимон;
  • Перец горошком;
  • Соль.

Все ингредиенты нужно добавить в воду, довести её до кипения, а затем порционно опускать креветки.

Сколько варить?

После закипания воды с креветками поставьте таймер на 5 минут. Если варить дольше, мясо потеряет текстуру и вкус. Для более крупных ракообразных, как отметили эксперты YouTube-канала "Azaras Magic Food", время приготовления можно увеличить на 2 минуты.

Итог

Следуя этим рекомендациям, вы получите нежные и ароматные креветки, которые подойдут для закусок, салатов или самостоятельного блюда.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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