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Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов

1:35
Еда

Лук — важный компонент многих салатов, который придаёт блюдам пикантность. В зависимости от рецепта, его нарезают мелкими кубиками, кольцами или полукольцами. Часто такие кусочки маринуют, чтобы смягчить вкус и убрать горечь.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

Вот простой рецепт маринованного лука, который идеально подойдёт для добавления в салаты или может выступать как самостоятельная закуска.

Ингредиенты для маринада:

  • Вода — 1 стакан;
  • Яблочный уксус — 5 ст. л.;
  • Сахар — 2 ст. л.;
  • Соль — &frac12 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка лука:
    Нарежьте луковицы тонкими кольцами или полукольцами.
  2. Удаление горечи:
    Залейте нарезанный лук кипятком и оставьте на 30 секунд. Горечь уйдёт благодаря высокой температуре. Слейте воду.
  3. Маринад:
    В отдельной ёмкости соедините охлаждённую кипячёную воду с яблочным уксусом, сахаром и солью. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли.
  4. Маринование:
    Залейте лук готовым маринадом. Оставьте на 40 минут.

После этого маринованный лук можно добавлять в салаты или подавать к столу. Этот простой рецепт подходит для двух средних луковиц.

Советы:

  • Используйте яблочный уксус для мягкого вкуса, но если хотите более насыщенного аромата, замените его на винный уксус.
  • Лук, замаринованный по этому рецепту, можно хранить в холодильнике до двух дней.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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