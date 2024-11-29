Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов

Лук — важный компонент многих салатов, который придаёт блюдам пикантность. В зависимости от рецепта, его нарезают мелкими кубиками, кольцами или полукольцами. Часто такие кусочки маринуют, чтобы смягчить вкус и убрать горечь.
Вот простой рецепт маринованного лука, который идеально подойдёт для добавления в салаты или может выступать как самостоятельная закуска.
После этого маринованный лук можно добавлять в салаты или подавать к столу. Этот простой рецепт подходит для двух средних луковиц.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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