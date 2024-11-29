Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук — важный компонент многих салатов, который придаёт блюдам пикантность. В зависимости от рецепта, его нарезают мелкими кубиками, кольцами или полукольцами. Часто такие кусочки маринуют, чтобы смягчить вкус и убрать горечь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Вот простой рецепт маринованного лука, который идеально подойдёт для добавления в салаты или может выступать как самостоятельная закуска.

Ингредиенты для маринада:

Вода — 1 стакан;

Яблочный уксус — 5 ст. л.;

Сахар — 2 ст. л.;

Соль — ½ ч. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка лука:

Нарежьте луковицы тонкими кольцами или полукольцами. Удаление горечи:

Залейте нарезанный лук кипятком и оставьте на 30 секунд. Горечь уйдёт благодаря высокой температуре. Слейте воду. Маринад:

В отдельной ёмкости соедините охлаждённую кипячёную воду с яблочным уксусом, сахаром и солью. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли. Маринование:

Залейте лук готовым маринадом. Оставьте на 40 минут.

После этого маринованный лук можно добавлять в салаты или подавать к столу. Этот простой рецепт подходит для двух средних луковиц.

Советы:

Используйте яблочный уксус для мягкого вкуса, но если хотите более насыщенного аромата, замените его на винный уксус.

Лук, замаринованный по этому рецепту, можно хранить в холодильнике до двух дней.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



