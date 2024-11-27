Врач назвал продукты, в которых есть суточная доза главных витаминов

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Соблюдая сбалансированное питание, можно избежать нехватки витаминов и минералов. Особенно важно сосредоточиться на продуктах, содержащих суточные нормы необходимых человеку веществ. Эти рекомендации предложил токсиколог Михаил Кутушов в своем телеграм-канале, сообщает издание "Едим дома".

Фото: wikimedia.org by Unknown author, CC0 Продукты повседневного спроса

Организм сам подскажет о нехватке витаминов. Признаки, такие как жирная или шелушащаяся кожа, трещины в уголках рта, белые пятна на ногтях, отечность, постоянная тяга к фастфуду и непривычным продуктам, таким как мел или лед, а также выпадение волос могут указывать на дисбаланс питательных веществ. Врач Кутушов советует обратить внимание на продукты, которые помогут восполнить эти дефициты.

Для того, чтобы получить суточную норму витамина С, достаточно съесть одно киви или выпить 250 мл отвара из шиповника. Оптимальные источники витаминов группы В — это мясные продукты, субпродукты, ржаной хлеб, фисташки и фасоль. Для восполнения железа стоит употреблять 200-300 г красной чечевицы или гороха. Если человек включает мясо в свой рацион, то ему будет достаточно 250 г свиной или говяжьей печени, которая также является хорошим источником витамина А.

Высокое содержание магния можно найти в орехах и тыквенных семечках — достаточно одной горсти в день для его восполнения. Витамин D, а также омега-3 жирные кислоты содержатся в таких продуктах, как сливочное масло, шампиньоны, яйца и 200 г красной рыбы. Морепродукты являются также отличным источником цинка, который можно найти в овсяной муке, горохе, луке, шпинате и моркови.

Что касается кальция, его легко получить, включая в рацион любые молочные продукты — от сметаны и творога до сыра и йогурта. Кроме того, этот важный элемент для здоровья костей присутствует в листовой капусте и кунжуте.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкой кишки.



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