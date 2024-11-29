Как сделать перловку мягкой и вкусной без замачивания

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В магазинах можно найти множество круп, но большинство россиян чаще всего выбирают гречку и рис. Перловка же остаётся незаслуженно забытой, хотя она богата витаминами, аминокислотами и клетчаткой. Основной причиной её непопулярности считается сложность и длительность приготовления. Однако на самом деле готовить перловку не так сложно, как кажется.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ перловка

Почему стоит включить перловку в рацион?

Перловка — это не только полезный гарнир, но и источник множества ценных веществ. Однако традиционный способ её приготовления, включающий замачивание на 5-8 часов и долгую варку, может отпугнуть даже опытных хозяек.

Эксперты предлагают способ, который позволяет сократить время приготовления до 20 минут, не теряя полезных свойств крупы.

Быстрый способ приготовления перловки

Промойте перловку:

Возьмите 1 стакан крупы и хорошо промойте под проточной водой. Первая варка:

Вскипятите 3 стакана воды, добавьте крупу и варите на сильном огне 10 минут. Слейте воду:

После 10 минут варки слейте воду через дуршлаг. Вторая варка:

Добавьте 2 стакана воды, доведите до кипения и варите перловку 20 минут на минимальном огне. Доведение до готовности:

Если зерна кажутся недостаточно мягкими, добавьте немного воды и оставьте крупу на выключенной плите на 5-7 минут.

Итог

Благодаря этому методу приготовление перловки становится быстрым и удобным. Теперь у вас есть полезный и вкусный гарнир, который готовится почти так же просто, как гречка или рис.

Уточнения

Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу. Название связано со схожестью зёрен крупы с жемчугом (перлами).

