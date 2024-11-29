Как сделать перловку мягкой и вкусной без замачивания

В магазинах можно найти множество круп, но большинство россиян чаще всего выбирают гречку и рис. Перловка же остаётся незаслуженно забытой, хотя она богата витаминами, аминокислотами и клетчаткой. Основной причиной её непопулярности считается сложность и длительность приготовления. Однако на самом деле готовить перловку не так сложно, как кажется.
Перловка — это не только полезный гарнир, но и источник множества ценных веществ. Однако традиционный способ её приготовления, включающий замачивание на 5-8 часов и долгую варку, может отпугнуть даже опытных хозяек.
Эксперты предлагают способ, который позволяет сократить время приготовления до 20 минут, не теряя полезных свойств крупы.
Благодаря этому методу приготовление перловки становится быстрым и удобным. Теперь у вас есть полезный и вкусный гарнир, который готовится почти так же просто, как гречка или рис.
Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу. Название связано со схожестью зёрен крупы с жемчугом (перлами).
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