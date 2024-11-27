Как часто можно есть омлет — ответила нутрициолог

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — это универсальное блюдо, которое можно наслаждаться в любое время дня: на завтрак, обед или ужин. Нутрициолог Светлана Синиченко поделилась советами о том, как часто следует употреблять яйца в этой форме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Омлет

В интервью с sb. by эксперт подчеркнула, что омлет является отличным вариантом для рациона. Он богат белком, необходимым для роста и восстановления клеток организма, а также способствует поддержанию чувства сытости.

Яйца содержат витамины группы B, витамин D, селен, цинк и железо, которые особенно важны для здоровья нервной системы. Также в их составе присутствует холестерин, но врачи отмечают, что умеренное потребление яиц не влияет на уровень холестерина в крови. Наоборот, у многих людей после употребления омлета наблюдается улучшение липидного профиля за счет увеличения уровня ЛПВП — "хорошего" холестерина.

Светлана Синиченко рекомендует ограничиваться 7 яйцами в неделю. В принципе, омлет и другие правильно приготовленные блюда без лишних жиров и соли можно употреблять каждый день. Однако людям с повышенным уровнем "плохого" холестерина или другими медицинскими противопоказаниями следует сначала проконсультироваться с врачом о своей диете.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый») — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

