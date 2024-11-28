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Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное

2:37
Еда

Мусака по-гречески — это традиционное блюдо, состоящее из нескольких слоёв. Первый слой — баклажаны, второй — мясной соус, а третий — бешамель. Золотистый бешамель покрывает ароматные слои баклажанов и мяса. Вы можете удивить своих гостей, приготовив ароматную и сытную мусаку на новогодний стол.

Мусака
Фото: commons.wikimedia.org by Joey Doll, CC BY 2.0
Мусака

Для приготовления мусаки вам понадобятся:

  • 2 баклажана,
  • оливковое или растительное масло для жарки,
  • 400 г говяжьего или бараньего фарша,
  • 1,5 — 2 луковицы,
  • пару зубчиков чеснока,
  • 100 г томатного пюре,
  • 1 ст. л. красного вина,
  • соль, перец, орегано, базилик — по вкусу,
  • 50 г масла сливочного,
  • 50 г муки,
  • 500 мл молока,
  • щепотка мускатного ореха,
  • 1 яйцо,
  • тёртый сыр (по желанию).

Приготовление мусаки состоит из нескольких этапов:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими круглыми ломтиками, посолите их и оставьте на 20 минут. Затем промойте и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
  2. В глубокой сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте чеснок и фарш. Обжаривайте до готовности мяса, затем добавьте томатное пюре, вино, специи и тушите на медленном огне 20 минут.
  3. Приготовьте соус бешамель: в сотейнике растопите масло, добавьте муку и хорошо размешайте. На медленном огне, постоянно помешивая, влейте молоко. Продолжайте варить, пока соус не станет густым. Выключите огонь, добавьте мускатный орех, соль, перец и яйцо. Хорошо размешайте.
  4. В форме для запекания уложите слой баклажанов, затем слой мясного соуса и повторите слои, завершив верхний слой баклажанами. Залейте всё бешамелем и посыпьте тёртым сыром (если используете).
  5. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C около 45 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.

После того как мусака готова, выньте её из духовки и дайте немного остыть. Это позволит слоям установиться, и мусака будет легче разрезаться на порции. Разрежьте мусаку на порции и подавайте с лёгким салатом из свежих овощей или греческим йогуртом.

Уточнения

Муса́ка (греч. μουσακάς; рум. musaca; арм. մուսակա («мусака»); тур. musakka; макед., болг. и сербохорв. мусака/musaka; араб. مسقعةmuṣaqqa‘a) — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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