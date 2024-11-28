Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное

Мусака по-гречески — это традиционное блюдо, состоящее из нескольких слоёв. Первый слой — баклажаны, второй — мясной соус, а третий — бешамель. Золотистый бешамель покрывает ароматные слои баклажанов и мяса. Вы можете удивить своих гостей, приготовив ароматную и сытную мусаку на новогодний стол.
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Мусака
Для приготовления мусаки вам понадобятся:
2 баклажана,
оливковое или растительное масло для жарки,
400 г говяжьего или бараньего фарша,
1,5 — 2 луковицы,
пару зубчиков чеснока,
100 г томатного пюре,
1 ст. л. красного вина,
соль, перец, орегано, базилик — по вкусу,
50 г масла сливочного,
50 г муки,
500 мл молока,
щепотка мускатного ореха,
1 яйцо,
тёртый сыр (по желанию).
Приготовление мусаки состоит из нескольких этапов:
Нарежьте баклажаны тонкими круглыми ломтиками, посолите их и оставьте на 20 минут. Затем промойте и обжарьте на оливковом масле до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
В глубокой сковороде обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте чеснок и фарш. Обжаривайте до готовности мяса, затем добавьте томатное пюре, вино, специи и тушите на медленном огне 20 минут.
Приготовьте соус бешамель: в сотейнике растопите масло, добавьте муку и хорошо размешайте. На медленном огне, постоянно помешивая, влейте молоко. Продолжайте варить, пока соус не станет густым. Выключите огонь, добавьте мускатный орех, соль, перец и яйцо. Хорошо размешайте.
В форме для запекания уложите слой баклажанов, затем слой мясного соуса и повторите слои, завершив верхний слой баклажанами. Залейте всё бешамелем и посыпьте тёртым сыром (если используете).
Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C около 45 минут, пока верх не станет золотистым и хрустящим.
После того как мусака готова, выньте её из духовки и дайте немного остыть. Это позволит слоям установиться, и мусака будет легче разрезаться на порции. Разрежьте мусаку на порции и подавайте с лёгким салатом из свежих овощей или греческим йогуртом.
Уточнения
Муса́ка (греч. μουσακάς; рум. musaca; арм. մուսակա («мусака»); тур. musakka; макед., болг. и сербохорв. мусака/musaka; араб. مسقعة muṣaqqa‘a) — традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.