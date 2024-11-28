Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня хотим поделиться с вами рецептом вкусной и быстрой закуски, вкуснейшей намазки на хлеб, которую можно приготовить всего за 5 минут.

Фото: openverse.org by NatalieMaynor, CC BY 2.0 Намазка на бутерброды

Для её приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Тунец в собственном соку — 1 банка;

Консервированные корнишоны — 4-5 штук;

Творожный сливочный сыр — 140 грамм (например, "Хохланд" или "Альметте");

Соль, перец и чеснок (по желанию).

Процесс приготовления очень прост и быстр:

Мелко нарежьте корнишоны. Откройте банку с тунцом, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Добавьте корнишоны и сливочный сыр к тунцу и хорошо перемешайте. При желании добавьте соль, перец и чеснок.

Намазка готова! Её можно подавать на обжаренных тостах, ломтиках багета или хлебцах. Это отличный вариант для завтрака, перекуса или даже позднего ужина, который не только вкусный, но и сытный, но при этом малокалорийный.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

