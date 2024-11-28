Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий

Сегодня хотим поделиться с вами рецептом вкусной и быстрой закуски, вкуснейшей намазки на хлеб, которую можно приготовить всего за 5 минут.
Для её приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления очень прост и быстр:
Намазка готова! Её можно подавать на обжаренных тостах, ломтиках багета или хлебцах. Это отличный вариант для завтрака, перекуса или даже позднего ужина, который не только вкусный, но и сытный, но при этом малокалорийный.
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