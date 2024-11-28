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Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий

1:04
Еда

Сегодня хотим поделиться с вами рецептом вкусной и быстрой закуски, вкуснейшей намазки на хлеб, которую можно приготовить всего за 5 минут.

Намазка на бутерброды
Фото: openverse.org by NatalieMaynor, CC BY 2.0
Намазка на бутерброды

Для её приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Тунец в собственном соку — 1 банка;
  • Консервированные корнишоны — 4-5 штук;
  • Творожный сливочный сыр — 140 грамм (например, "Хохланд" или "Альметте");
  • Соль, перец и чеснок (по желанию).

Процесс приготовления очень прост и быстр:

  1. Мелко нарежьте корнишоны.
  2. Откройте банку с тунцом, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой.
  3. Добавьте корнишоны и сливочный сыр к тунцу и хорошо перемешайте.
  4. При желании добавьте соль, перец и чеснок.

Намазка готова! Её можно подавать на обжаренных тостах, ломтиках багета или хлебцах. Это отличный вариант для завтрака, перекуса или даже позднего ужина, который не только вкусный, но и сытный, но при этом малокалорийный.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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