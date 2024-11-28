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Три секрета, которые гарантируют вам пышные и очень вкусные оладушки

1:33
Еда

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пышных оладий, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти оладушки готовятся на основе кефира, яиц, сахара и муки, и получаются невероятно воздушными и вкусными.

Оладьи
Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0
Оладьи

Но чтобы оладушки точно получились пышными, нужно знать три секрета. С удовольствием делимся ими с вами.

Ингредиенты:

  • тёплый кефир 2,5-3,2% жирности — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 6 г (1 ч. л. с горкой) или 1/2 ч. л. соды.

Приготовление:

  1. В миске взбить яйцо с сахаром и солью до однородной массы.
  2. Добавить тёплый кефир и перемешать. Кефир должен именно подогретым (можно сделать это в микроволновке) — это первая хитрость пышных оладий.
  3. Просеять муку с разрыхлителем или содой и замесить тесто.
  4. Оставить тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре — вот и вторая хитрость.
  5. Не перемешивая тесто (это важно, в этом заключается третий секрет пышности), выложить его в кулинарный мешок или использовать ложку для формирования оладий.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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