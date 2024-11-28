Три секрета, которые гарантируют вам пышные и очень вкусные оладушки

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пышных оладий, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти оладушки готовятся на основе кефира, яиц, сахара и муки, и получаются невероятно воздушными и вкусными.
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Оладьи
Но чтобы оладушки точно получились пышными, нужно знать три секрета. С удовольствием делимся ими с вами.
Ингредиенты:
тёплый кефир 2,5-3,2% жирности — 250 мл;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 3 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.;
мука — 250 г;
разрыхлитель — 6 г (1 ч. л. с горкой) или 1/2 ч. л. соды.
Приготовление:
В миске взбить яйцо с сахаром и солью до однородной массы.
Добавить тёплый кефир и перемешать. Кефир должен именно подогретым (можно сделать это в микроволновке) — это первая хитрость пышных оладий.
Просеять муку с разрыхлителем или содой и замесить тесто.
Оставить тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре — вот и вторая хитрость.
Не перемешивая тесто (это важно, в этом заключается третий секрет пышности), выложить его в кулинарный мешок или использовать ложку для формирования оладий.
Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.