Три секрета, которые гарантируют вам пышные и очень вкусные оладушки

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поделимся с вами рецептом пышных оладий, которые станут отличным дополнением к вашему столу. Эти оладушки готовятся на основе кефира, яиц, сахара и муки, и получаются невероятно воздушными и вкусными.

Фото: commons.wikimedia.org by 66saeedz, CC BY-SA 4.0 Оладьи

Но чтобы оладушки точно получились пышными, нужно знать три секрета. С удовольствием делимся ими с вами.

Ингредиенты:

тёплый кефир 2,5-3,2% жирности — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 6 г (1 ч. л. с горкой) или 1/2 ч. л. соды.

Приготовление:

В миске взбить яйцо с сахаром и солью до однородной массы. Добавить тёплый кефир и перемешать. Кефир должен именно подогретым (можно сделать это в микроволновке) — это первая хитрость пышных оладий. Просеять муку с разрыхлителем или содой и замесить тесто. Оставить тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре — вот и вторая хитрость. Не перемешивая тесто (это важно, в этом заключается третий секрет пышности), выложить его в кулинарный мешок или использовать ложку для формирования оладий. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

