Приготовьте вкусный низкокалорийный крем-суп, следуя этому рецепту

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Приготовление крем-супа

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжаривайте, пока они не станут полупрозрачными и ароматными.



Добавьте ваши любимые овощи в кастрюлю. Перемешайте и варите около 5-7 минут, пока они немного не размягчатся. Влейте куриный или овощной бульон с низким содержанием соли, доведя смесь до слабого кипения. Уменьшите огонь и дайте закипеть, пока овощи не станут мягкими.

Фото: Adobe Stock by Maryia, PDM Овощной крем-суп

Используйте блендер, чтобы пюрировать суп до однородной консистенции.

Добавьте нежирное молоко в пюре супа, постоянно помешивая. Приправьте суп солью, перцем и травами или специями по вашему выбору. Дайте супу покипеть еще 10-15 минут, позволяя ароматам слиться и развиться.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

