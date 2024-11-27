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Приготовьте вкусный низкокалорийный крем-суп, следуя этому рецепту

0:58
Еда

Приготовление крем-супа

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжаривайте, пока они не станут полупрозрачными и ароматными. 
 
Добавьте ваши любимые овощи в кастрюлю. Перемешайте и варите около 5-7 минут, пока они немного не размягчатся. Влейте куриный или овощной бульон с низким содержанием соли, доведя смесь до слабого кипения. Уменьшите огонь и дайте закипеть, пока овощи не станут мягкими.

Овощной крем-суп
Фото: Adobe Stock by Maryia, PDM
Овощной крем-суп

Используйте блендер, чтобы пюрировать суп до однородной консистенции.
Добавьте нежирное молоко в пюре супа, постоянно помешивая. Приправьте суп солью, перцем и травами или специями по вашему выбору. Дайте супу покипеть еще 10-15 минут, позволяя ароматам слиться и развиться.

 

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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