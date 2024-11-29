Как правильно засолить икру форели: пошаговая инструкция

Икра форели — изысканный деликатес, который украсит любой праздничный стол. Однако для того, чтобы она радовала своим вкусом и текстурой, её нужно правильно подготовить и засолить.
Подготовка икры
Первым делом необходимо удалить икру из ястыков — мешочков из плёнок, которые могут придавать продукту горечь и сильный запах. Вот несколько способов:
После этих процедур икру необходимо тщательно промыть и подготовить к засолке.
Засолка икры
Средняя форель содержит около 200 г икры. Для такого количества потребуется:
Смешайте икру с солью и сахаром, переложите её в стеклянный контейнер с крышкой и оставьте в холодильнике на 4–5 часов.
Результат — нежная икра с изысканным вкусом, готовая стать украшением вашего стола.
Икра́ — вымётываемые в воду яйца самок рыб, земноводных, моллюсков, иглокожих, также некоторых других животных.
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