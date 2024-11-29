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Как правильно засолить икру форели: пошаговая инструкция

1:20
Еда

Икра форели — изысканный деликатес, который украсит любой праздничный стол. Однако для того, чтобы она радовала своим вкусом и текстурой, её нужно правильно подготовить и засолить.

Икра лососевая на ложке
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икра лососевая на ложке

Подготовка икры

Первым делом необходимо удалить икру из ястыков — мешочков из плёнок, которые могут придавать продукту горечь и сильный запах. Вот несколько способов:

  • Залейте икру горячей водой (80–90 градусов). После этого плёнки легко отделяются, но воду придётся сменить несколько раз.
  • Замочите икру в подсоленной воде на 15 минут, затем промойте её и пропустите через дуршлаг.
  • Протрите икру через крупную тёрку, соблюдая аккуратность, чтобы не повредить икринки.

После этих процедур икру необходимо тщательно промыть и подготовить к засолке.

Засолка икры

Средняя форель содержит около 200 г икры. Для такого количества потребуется:

  • 2 чайные ложки соли;
  • 0,5 чайной ложки сахара.

Смешайте икру с солью и сахаром, переложите её в стеклянный контейнер с крышкой и оставьте в холодильнике на 4–5 часов.

Результат — нежная икра с изысканным вкусом, готовая стать украшением вашего стола.

Уточнения

Икра́ — вымётываемые в воду яйца самок рыб, земноводных, моллюсков, иглокожих, также некоторых других животных.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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