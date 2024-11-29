Бюджетный паштет из крабовых палочек: хит для праздничного стола

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки — это вкусный, нежный и доступный продукт, который обычно используется в салатах. Однако у них есть и другие способы применения. Например, из крабовых палочек можно приготовить удивительно вкусный паштет, который станет отличной закуской для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Vekin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крабовые палочки

Этот паштет не только ничем не уступает дорогим морепродуктам, но в некоторых случаях даже превосходит их. Намажьте его на ломтики батона — и получите потрясающее блюдо, которое станет достойной заменой бутербродам с красной икрой.

Как приготовить паштет из крабовых палочек:

Возьмите две пачки крабовых палочек, снимите плёнку и отправьте их в чашу блендера.

Добавьте 100 граммов творожного сыра и измельчите ингредиенты до однородности.

Переложите полученную массу в миску, добавьте 150 граммов тёртого сыра и немного измельчённой зелени.

Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте.

Результат — нежный, ароматный и доступный паштет, который станет отличным дополнением к праздничному меню. Попробуйте, и вы точно захотите готовить его снова и снова!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

