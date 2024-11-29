Этот ингредиент сделает тесто воздушным и мягким

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулинария — это настоящее искусство, полное секретов и нюансов, которые делают процесс готовки проще и приятнее. Один из таких секретов передался нам от бабушек, которые знали толк в экономии и приготовлении вкусных блюд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Их хитрость заключалась в добавлении картофеля в тесто. Это позволяло сократить количество муки и сделать тесто более нежным, мягким и воздушным. Интересно, что картофель можно использовать в любом виде:

картофельный отвар, оставшийся после варки;

крахмал (двух столовых ложек вполне достаточно);

немного картофельного пюре без масла и молока.

Каждый из этих вариантов даёт превосходный результат.

Особенно удачно получается дрожжевое тесто, замешанное на картофельном отваре. Оно быстро поднимается, а выпечка остаётся свежей и вкусной до недели.

Более того, отварной картофель можно использовать и в качестве начинки, что делает процесс приготовления практически безотходным. Этот старинный секрет бабушек до сих пор актуален и помогает создать ароматные и мягкие блюда, которые нравятся всем.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

