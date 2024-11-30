Новый хит на празднике: чипсы из апельсинов

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Чипсы из апельсинов — это простое и ароматное угощение, которое отлично подходит как для повседневных перекусов, так и для украшения праздничных столов. Приготовить их можно без особых усилий, а процесс идеально подойдет для детей, так как они могут помочь с нарезкой и разложением слайсов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Апельсины

Чипсы получаются не только вкусными, но и полезными: они отлично подойдут к чаю или вину, а также могут служить украшением для коктейлей и десертов.

Для приготовления чипсов апельсины нужно нарезать тонкими слайсами толщиной 2-2,5 мм, а затем выложить их на противень. Чтобы сделать вкус более интересным, можно посыпать слайсы сахаром и молотой корицей.

Сушить чипсы лучше всего в духовке или дегидраторе при температуре около 68°C. Время сушки зависит от сочности фруктов и силы конвекции в духовке, но в среднем занимает 40 минут. Важно, чтобы слайсы были равномерно высушены. По окончании процесса чипсы следует остудить и хранить в герметичных контейнерах при комнатной температуре, чтобы они оставались хрустящими.

Такие чипсы можно использовать не только как перекус, но и как декоративное украшение для сырных тарелок или праздничных угощений. Также можно попробовать приготовить чипсы из других цитрусовых — лимонов, лаймов или грейпфрутов. Эти чипсы прекрасно сочетаются с шоколадом, если их обмакнуть в растопленную массу и дать застыть.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

