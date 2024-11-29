Как сделать бульон идеально прозрачным? Два простых способа

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Бульон — основа любого первого блюда, и его внешний вид не менее важен, чем вкус. Прозрачный, янтарного цвета бульон можно получить, используя простые и проверенные способы.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Способ с яйцами

Чтобы добиться идеально прозрачного бульона, вам понадобятся яичные белки и скорлупа.

Взбейте белки до крепкой пены.

Измельчите скорлупу в блендере.

Разогрейте бульон, добавьте в него измельчённую скорлупу и постепенно вводите взбитые белки.

Доведите до кипения и подождите пару минут, пока белок соберёт всю мутность в виде пены.

Удалите пену шумовкой и процедите бульон через сито или марлю.

Хитрость с луковицей

Если вы опасаетесь, что в бульоне останутся мелкие фрагменты скорлупы, попробуйте другой способ.

Добавьте в бульон целую неочищенную луковицу. Шелуха придаст жидкости красивый цвет.

Во время приготовления снимайте пену, не допуская сильного кипения.

После готовности достаньте луковицу шумовкой.

Важно: не накрывайте кастрюлю крышкой, иначе пена опустится на дно, и бульон станет мутным.

Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь красивым, ароматным бульоном!

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

