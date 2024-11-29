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Как сделать бульон идеально прозрачным? Два простых способа

1:20
Еда

Бульон — основа любого первого блюда, и его внешний вид не менее важен, чем вкус. Прозрачный, янтарного цвета бульон можно получить, используя простые и проверенные способы.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Способ с яйцами

Чтобы добиться идеально прозрачного бульона, вам понадобятся яичные белки и скорлупа.

  • Взбейте белки до крепкой пены.
  • Измельчите скорлупу в блендере.
  • Разогрейте бульон, добавьте в него измельчённую скорлупу и постепенно вводите взбитые белки.
  • Доведите до кипения и подождите пару минут, пока белок соберёт всю мутность в виде пены.
  • Удалите пену шумовкой и процедите бульон через сито или марлю.

Хитрость с луковицей

Если вы опасаетесь, что в бульоне останутся мелкие фрагменты скорлупы, попробуйте другой способ.

  • Добавьте в бульон целую неочищенную луковицу. Шелуха придаст жидкости красивый цвет.
  • Во время приготовления снимайте пену, не допуская сильного кипения.
  • После готовности достаньте луковицу шумовкой.

Важно: не накрывайте кастрюлю крышкой, иначе пена опустится на дно, и бульон станет мутным.

Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь красивым, ароматным бульоном!

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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