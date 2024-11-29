Как сделать бульон идеально прозрачным? Два простых способа

Бульон — основа любого первого блюда, и его внешний вид не менее важен, чем вкус. Прозрачный, янтарного цвета бульон можно получить, используя простые и проверенные способы.
Способ с яйцами
Чтобы добиться идеально прозрачного бульона, вам понадобятся яичные белки и скорлупа.
Хитрость с луковицей
Если вы опасаетесь, что в бульоне останутся мелкие фрагменты скорлупы, попробуйте другой способ.
Важно: не накрывайте кастрюлю крышкой, иначе пена опустится на дно, и бульон станет мутным.
Выбирайте удобный способ и наслаждайтесь красивым, ароматным бульоном!
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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