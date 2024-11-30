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Удивите своих гостей этим нежнейшим паштетом

1:30
Еда

Паштет из куриной печени и грудки с чесноком — это современный вариант традиционного блюда, который станет отличной закуской. Кусочки куриного филе придают паштету интересную текстуру, а чеснок добавляет насыщенный аромат.

Чтобы вкус стал еще более многослойным, можно добавить немного вина или коньяка при обжаривании печени. Важно не забыть прогреть печень немного дольше, чтобы алкоголь полностью испарился.

Для приготовления паштета сначала готовят куриное филе и печень, очищая их от лишнего жира и крупных протоков. Овощи — лук, морковь и чеснок — нарезаются мелкими кубиками и тушатся с куриным филе. Далее печенка обжаривается на сливочном масле до золотистой корочки, после чего все ингредиенты смешиваются и измельчаются в блендере.

Получившуюся массу нужно немного подогреть на сковороде, чтобы она стала однородной, а затем разложить по баночкам. Паштету необходимо дать настояться в холодильнике несколько часов, чтобы он стал вкуснее и ароматнее.

Перед подачей паштет стоит немного подогреть до комнатной температуры, а к нему идеально подойдут ломтики теплого поджаренного хлеба и, например, луковый мармелад или клюквенный соус. Такой паштет — отличное дополнение к праздничному столу и может стать не только вкусной закуской, но и замечательным подарком для близких.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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