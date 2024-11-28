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Альтернатива каше: рецепт запеканки из яблок и овсянки

1:23
Еда

На завтрак можно приготовить что-то действительно особенное, если у вас под рукой найдутся овсяные хлопья, яйца, яблоки и пряности. Этот простой набор ингредиентов превращается в аппетитную, ароматную и полезную запеканку — отличную альтернативу привычной каше.

овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
овсянка

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 200 г;
  • кипяток — 400 мл;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • яблоки — 3 шт.;
  • корица — 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом.
  2. Залейте овсяные хлопья кипятком, накройте крышкой и оставьте запариваться на 3–5 минут.
  3. Подготовьте яблоки: удалите сердцевину, одно яблоко нарежьте кубиками, остальные натрите на крупной тёрке.
  4. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте корицу и продолжайте взбивать.
  5. Смешайте запаренные хлопья, яблоки и яичную массу. Перемешайте всё до однородности.

Выложите смесь в форму и отправьте в духовку на 35–40 минут. Подавайте запеканку с натуральным йогуртом или ягодами. Этот завтрак точно зарядит вас энергией и подарит отличное настроение! Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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