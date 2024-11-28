Альтернатива каше: рецепт запеканки из яблок и овсянки

На завтрак можно приготовить что-то действительно особенное, если у вас под рукой найдутся овсяные хлопья, яйца, яблоки и пряности. Этот простой набор ингредиентов превращается в аппетитную, ароматную и полезную запеканку — отличную альтернативу привычной каше.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Выложите смесь в форму и отправьте в духовку на 35–40 минут. Подавайте запеканку с натуральным йогуртом или ягодами. Этот завтрак точно зарядит вас энергией и подарит отличное настроение! Приятного аппетита!
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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