Альтернатива каше: рецепт запеканки из яблок и овсянки

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

На завтрак можно приготовить что-то действительно особенное, если у вас под рукой найдутся овсяные хлопья, яйца, яблоки и пряности. Этот простой набор ингредиентов превращается в аппетитную, ароматную и полезную запеканку — отличную альтернативу привычной каше.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 г;

кипяток — 400 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 70 г;

яблоки — 3 шт.;

корица — 1 ч. л.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом. Залейте овсяные хлопья кипятком, накройте крышкой и оставьте запариваться на 3–5 минут. Подготовьте яблоки: удалите сердцевину, одно яблоко нарежьте кубиками, остальные натрите на крупной тёрке. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте корицу и продолжайте взбивать. Смешайте запаренные хлопья, яблоки и яичную массу. Перемешайте всё до однородности.

Выложите смесь в форму и отправьте в духовку на 35–40 минут. Подавайте запеканку с натуральным йогуртом или ягодами. Этот завтрак точно зарядит вас энергией и подарит отличное настроение! Приятного аппетита!

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

