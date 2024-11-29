Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок

Декабрь — это месяц, когда многие традиционно употребляют майонез в праздничных салатах, даже те, кто обычно его избегает. Однако, если нет времени готовить его самостоятельно, важно правильно выбирать покупной продукт, чтобы избежать вредных добавок.
При выборе майонеза стоит обращать внимание на несколько ингредиентов. Трансжиры, которые содержатся в «частично гидрогенизированных» и «модифицированных» жирах, являются опасными для здоровья.
Они повышают уровень «плохого» холестерина, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Важно также избегать майонеза с добавкой Е385 (ЭДТА), которая используется как антиокислитель, но при избыточном потреблении может быть токсичной, особенно для печени и детей.
Еще одной проблемой является глутамат натрия (Е621), который часто добавляют для усиления вкуса. Это вещество может вызвать зависимость от определенного вкуса, что приведет к частому употреблению продуктов с его содержанием.
Сахар в составе майонеза также стоит избегать, так как его избыток может негативно сказаться на здоровье. В некоторых майонезах, особенно низкокалорийных и постных, можно встретить крахмал, который используется для стабилизации консистенции, но также не является желательным компонентом.
Лучше всего выбирать майонез с минимальным составом — масло, горчица, уксус, соль и яичные желтки. Такой продукт безопасен и не повредит организму.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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