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Как выбрать идеальный майонез без лишних добавок

1:40
Еда

Декабрь — это месяц, когда многие традиционно употребляют майонез в праздничных салатах, даже те, кто обычно его избегает. Однако, если нет времени готовить его самостоятельно, важно правильно выбирать покупной продукт, чтобы избежать вредных добавок.

Майонез в магазине
Фото: commons.wikimedia.org by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез в магазине

При выборе майонеза стоит обращать внимание на несколько ингредиентов. Трансжиры, которые содержатся в «частично гидрогенизированных» и «модифицированных» жирах, являются опасными для здоровья.

Они повышают уровень «плохого» холестерина, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Важно также избегать майонеза с добавкой Е385 (ЭДТА), которая используется как антиокислитель, но при избыточном потреблении может быть токсичной, особенно для печени и детей.

Еще одной проблемой является глутамат натрия (Е621), который часто добавляют для усиления вкуса. Это вещество может вызвать зависимость от определенного вкуса, что приведет к частому употреблению продуктов с его содержанием.

Сахар в составе майонеза также стоит избегать, так как его избыток может негативно сказаться на здоровье. В некоторых майонезах, особенно низкокалорийных и постных, можно встретить крахмал, который используется для стабилизации консистенции, но также не является желательным компонентом.

Лучше всего выбирать майонез с минимальным составом — масло, горчица, уксус, соль и яичные желтки. Такой продукт безопасен и не повредит организму.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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