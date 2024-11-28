Диетологи уверены: крестоцветные овощи, включая все виды капусты, занимают особое место среди самых полезных продуктов. Одной из любимиц на наших столах давно стала пекинская капуста, которая особенно хорошо подходит для свежих салатов.
Как приготовить салат:
Перемешайте салат, при желании немного охладите его и подавайте к столу. Лёгкий, полезный и вкусный вариант для обеда или ужина готов! Приятного аппетита!
Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.