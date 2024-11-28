Идеальный рецепт для тех, кто следит за питанием: капуста, яйца и йогурт

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетологи уверены: крестоцветные овощи, включая все виды капусты, занимают особое место среди самых полезных продуктов. Одной из любимиц на наших столах давно стала пекинская капуста, которая особенно хорошо подходит для свежих салатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пекинская капуста

Как приготовить салат:

Нарежьте половину кочана пекинской капусты тонкими полосками.

Отварите яйца вкрутую, охладите, очистите и порежьте их кубиками.

Огурец измельчите в виде кубиков или соломки, мелко нарежьте зелёный лук.

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске и заправьте натуральным йогуртом.

Перемешайте салат, при желании немного охладите его и подавайте к столу. Лёгкий, полезный и вкусный вариант для обеда или ужина готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Пеки́нская капу́ста также китайская капуста, петсай (англ. pe-tsai) или салатная капуста — сортогруппа листовых овощей, которые ботанически относятся к виду Репа огородная, но в быту чаще называются листовой капустой или салатом.

