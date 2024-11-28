Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елка, салюты и угощения: что угрожает питомцам в праздники
Приготовьте вкусную и полезную закуску: запечённые морковные палочки
Партерный или луговой — какой газон прослужит вам дольше
Как два знаменитых алмаза могут изменить наше понимание Земли
Что делать, если собака постоянно просит еду? Действуйте так
Как правильно управлять автомобилем, чтобы дотянуть до заправки
Как электродные импланты восстанавливают зрение
ЧП с российским лайнером в Анталье: что говорят эксперты
Удивительный секрет огородников: зачем добавлять крупу в полив

Праздничный лёгкий салат с мандаринами за 15 минут

Еда

Салат с необычным сочетанием соленого сыра феты, сладких мандаринов, яблок и карамелизированного миндаля станет ярким украшением любого стола. Этот салат не только вкусен, но и легко готовится, что делает его отличным выбором для быстрого, но при этом изысканного угощения.

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, PDM
Мандарины

Мандарины очищаются и разделяются на дольки, яблоки нарезаются тонкими ломтиками, а фету режут кубиками. Миндаль обжаривается с сахаром до карамелизации, после чего раскрошенный миндаль добавляется в салат. Важно, чтобы для этого салата были использованы сочные мандарины без косточек, а яблоки могли быть как сладкими, так и с легкой кислинкой.

Для заправки используется смесь оливкового масла, цитрусовых соков, меда и горчицы с добавлением мака. Этот интересный ингредиент придает соусу необычный вкус. Заправлять салат следует непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть всех компонентов.

В результате получается салат, который сочетает в себе как сладкие, так и соленые нотки, и идеально подходит как для праздничного стола, так и для легкого ужина.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Что нельзя сажать рядом с морковью
Садоводство, цветоводство
Что нельзя сажать рядом с морковью Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине Дмитрий Плотников Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Можно ли похудеть, выполняя планку
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Последние материалы
Как электродные импланты восстанавливают зрение
ЧП с российским лайнером в Анталье: что говорят эксперты
Удивительный секрет огородников: зачем добавлять крупу в полив
Узнайте, как сделать так, чтобы ваша груша приносила урожай каждый год
Как избежать ошибок при формировке баклажанов и получить рекордный урожай
Почему кардио не всегда помогает избавиться от жира
Плазмотерапия против облысения: миф или научный факт
Как Индийский океан раскалывает гигантскую плиту
Праздничный лёгкий салат с мандаринами за 15 минут
Чем декоративный подсолнух лучше обычного? Все плюсы и минусы его выращивания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.