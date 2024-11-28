Праздничный лёгкий салат с мандаринами за 15 минут

Салат с необычным сочетанием соленого сыра феты, сладких мандаринов, яблок и карамелизированного миндаля станет ярким украшением любого стола. Этот салат не только вкусен, но и легко готовится, что делает его отличным выбором для быстрого, но при этом изысканного угощения.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, PDM Мандарины

Мандарины очищаются и разделяются на дольки, яблоки нарезаются тонкими ломтиками, а фету режут кубиками. Миндаль обжаривается с сахаром до карамелизации, после чего раскрошенный миндаль добавляется в салат. Важно, чтобы для этого салата были использованы сочные мандарины без косточек, а яблоки могли быть как сладкими, так и с легкой кислинкой.

Для заправки используется смесь оливкового масла, цитрусовых соков, меда и горчицы с добавлением мака. Этот интересный ингредиент придает соусу необычный вкус. Заправлять салат следует непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть всех компонентов.

В результате получается салат, который сочетает в себе как сладкие, так и соленые нотки, и идеально подходит как для праздничного стола, так и для легкого ужина.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

