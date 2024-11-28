Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем декоративный подсолнух лучше обычного? Все плюсы и минусы его выращивания
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Остров Лазарус: секретный рай в Сингапурском проливе
Однотипные города: как вернуть архитектурную уникальность России
Тестирование тормозных систем на разных покрытиях
Как программисты спасли мир от несуществующего апокалипсиса
Президент Кубы выразил признательность за плодотворную работу российской Зарубежнефть
Как вернуть четкость овала лица без операций: эффективные способы
Секреты спокойствия для вашего питомца

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

1:19
Еда

Бутерброды со шпротами — это отличный и быстрый способ побаловать себя вкусным перекусом. Простота их приготовления и сытность делают их идеальными для тех, кто ценит удобство и вкус.

Шпроты
Фото: Pixabay is licensed under public domain
Шпроты

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: тостовый хлеб (6 кусочков), сыр (100 г), 1-2 зубчика чеснока, майонез (2-3 ч. л.), шпроты (12 шт.), помидоры черри (6 шт.) или маринованные огурчики и листья салата.

Первым делом тостовый хлеб нужно разрезать по диагонали. Полученные половинки скрепляются зубочистками, а затем отправляются в микроволновку на 1 минуту. Пока хлеб подогревается, сыр натирается на мелкой терке, в него добавляется чеснок и майонез. Помидоры черри разрезаются пополам (их можно заменить ломтиками огурца).

Когда хлеб немного остынет, зубочистки удаляются, и на каждый кусочек укладывается листик салата, сверху — смесь сыра с чесноком и майонезом. Затем идут шпроты и половинки помидора. Такой бутерброд порадует не только вкусом, но и ярким внешним видом, который, без сомнений, станет украшением любого стола.

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине Дмитрий Плотников Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Тестирование тормозных систем на разных покрытиях
Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине
Как программисты спасли мир от несуществующего апокалипсиса
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Президент Кубы выразил признательность за плодотворную работу российской Зарубежнефть
Как вернуть четкость овала лица без операций: эффективные способы
Секреты спокойствия для вашего питомца
Почему привычки важнее мотивации: простой путь к здоровью
Три породы собак для спокойной жизни без шума
Как сэкономить на покупке красной икры в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.