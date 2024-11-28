Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды со шпротами — это отличный и быстрый способ побаловать себя вкусным перекусом. Простота их приготовления и сытность делают их идеальными для тех, кто ценит удобство и вкус.

Фото: Pixabay is licensed under public domain Шпроты

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: тостовый хлеб (6 кусочков), сыр (100 г), 1-2 зубчика чеснока, майонез (2-3 ч. л.), шпроты (12 шт.), помидоры черри (6 шт.) или маринованные огурчики и листья салата.

Первым делом тостовый хлеб нужно разрезать по диагонали. Полученные половинки скрепляются зубочистками, а затем отправляются в микроволновку на 1 минуту. Пока хлеб подогревается, сыр натирается на мелкой терке, в него добавляется чеснок и майонез. Помидоры черри разрезаются пополам (их можно заменить ломтиками огурца).

Когда хлеб немного остынет, зубочистки удаляются, и на каждый кусочек укладывается листик салата, сверху — смесь сыра с чесноком и майонезом. Затем идут шпроты и половинки помидора. Такой бутерброд порадует не только вкусом, но и ярким внешним видом, который, без сомнений, станет украшением любого стола.

Уточнения

Шпро́ты в масле — консервы из копчёной рыбы.

