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Как приготовить рыбу на сковороде, чтобы она выглядела аппетитно

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Еда

Жареная рыба — одно из самых популярных блюд, но многие хозяйки избегают готовить её из-за сложностей. Часто вместо аппетитных кусочков на тарелке оказывается нечто бесформенное и размокшее.

Жареная рыба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жареная рыба

Почему так происходит? Виновата повышенная влажность рыбы, которая портит процесс жарки.

Чтобы результат радовал, нужно избавиться от лишней влаги. Как только рыба разморозится, тщательно промокните её бумажными салфетками или полотенцами.

Для удобства можно завернуть тушку в несколько слоёв бумаги и оставить на пару минут — этого времени хватит, чтобы лишняя жидкость впиталась.

Теперь можно приступать к жарке. Этот простой лайфхак поможет сохранить форму рыбы на сковороде, сделает её сочной и убережёт от лишней водянистости. Попробуйте — результат вас приятно удивит!

Уточнения

Жареная рыба — обобщающее название рыбных блюд и кулинарных изделий, приготавливаемых жареньем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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