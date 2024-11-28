Простая и очень вкусная начинка из картошки для пирожков с потрясающим ароматом

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Картофельная начинка для пирожков - это традиционный и вкусный вариант для выпечки. Приготовление этой заготовки не требует особых навыков и доступно каждому. Эта начинка проста в приготовлении, но получается очень вкусной!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 50 г;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

зелёный лук — по желанию.

Процесс приготовления:

Очистите картофель и отварите его до готовности. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Слейте воду с картофеля и разомните его в пюре, добавьте зажаренный лук, сливочное масло, соль и перец. Тщательно перемешайте. Если хотите, добавьте зелёный лук и другие специи по вкусу.

Теперь у вас есть готовая начинка для пирожков с картошкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

