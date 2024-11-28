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Простая и очень вкусная начинка из картошки для пирожков с потрясающим ароматом

1:04
Еда

Картофельная начинка для пирожков - это традиционный и вкусный вариант для выпечки. Приготовление этой заготовки не требует особых навыков и доступно каждому. Эта начинка проста в приготовлении, но получается очень вкусной!

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Ингредиенты:

  • картофель — 600 г;
  • молоко — 100 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • зелёный лук — по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель и отварите его до готовности.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Слейте воду с картофеля и разомните его в пюре, добавьте зажаренный лук, сливочное масло, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  4. Если хотите, добавьте зелёный лук и другие специи по вкусу.

Теперь у вас есть готовая начинка для пирожков с картошкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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