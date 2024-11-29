Как выбрать настоящую красную икру в магазине

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильный выбор красной икры — задача, требующая внимания к деталям. Это популярный деликатес, который традиционно сопровождает праздничные блюда. Чтобы продукт оказался качественным и безопасным, необходимо учитывать несколько важных аспектов при его выборе.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Во-первых, важно внимательно изучить наименование и состав. На упаковке обязательно должно быть указано слово "икра", а не "рыбный продукт". Также следует обращать внимание на присутствие стандартов качества, например, ГОСТ или ТУ, которые подтверждают безопасность продукта. В составе не должно быть вредных добавок, таких как уротропин.

Идеальная икра должна содержать только рыбу, соль и растительное масло, с минимальным количеством консервантов.

Также важно учитывать место производства. Продукция, изготовленная на Камчатке или Сахалине, считается наиболее качественной, так как для ее производства используется только свежее сырье. В случае с баночной упаковкой, стеклянные банки предпочтительнее металлических, так как они позволяют оценить внешний вид продукта и хранят икру дольше.

При покупке икры на развес необходимо удостовериться в наличии сертификатов качества, а также обратить внимание на цвет, запах и размер икринок. Продукт должен иметь однородную консистенцию, без признаков порчи, таких как неприятный запах или мутный "джус".

Запах свежей икры почти не выражен, лишь слегка напоминает морской. Вкус не должен быть горьким или пересоленным.

Кроме того, важно помнить о правильном хранении. Открытую икру следует хранить в холодильнике, не более 5-6 часов в жестяной банке, или пару недель в стеклянной таре. Замораживать икру можно, но повторно этого делать нельзя.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

