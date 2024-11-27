Американский рецепт макарон, который изменит ваши ужины

Макароны с сыром — это не просто быстрое и сытное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Настоящий классический рецепт макарон с сыром, известный в США как "мак энд чиз", имеет гораздо более глубокий и насыщенный вкус. Важнейший секрет блюда кроется в сливочно-сырном соусе, который готовится с добавлением муки, молока и мускатного ореха.
Как приготовить "мак энд чиз"
Для приготовления нескольких порций начните с варки 300 граммов макарон. Пока они готовятся, натрите два вида сыра: твёрдый (200 граммов) и моцареллу (100 граммов).
Далее поставьте на плиту маленькую кастрюлю, растопите в ней 45 граммов сливочного масла. Добавьте к маслу 45 граммов муки, убавьте огонь до минимального и тщательно перемешивайте массу в течение двух минут. После этого постепенно влейте 400 миллилитров молока, продолжая помешивать. Доведите соус до кипения и дождитесь, пока он загустеет.
Когда соус станет плотным, добавьте в него щепотку мускатного ореха, 100 граммов твёрдого сыра и 100 граммов моцареллы. Постоянно помешивайте до полного растворения сыра.
Сваренные макароны переложите в форму для запекания и равномерно залейте приготовленным соусом. Посыпьте сверху оставшимися 100 граммами твёрдого сыра. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.
На выходе вы получите блюдо с насыщенным сырно-сливочным вкусом, идеально подходящее для семейного ужина или угощения гостей.
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