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Американский рецепт макарон, который изменит ваши ужины

1:44
Еда

Макароны с сыром — это не просто быстрое и сытное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Настоящий классический рецепт макарон с сыром, известный в США как "мак энд чиз", имеет гораздо более глубокий и насыщенный вкус. Важнейший секрет блюда кроется в сливочно-сырном соусе, который готовится с добавлением муки, молока и мускатного ореха.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, CC BY-SA 4.0
Макароны с соусом

Как приготовить "мак энд чиз"

Для приготовления нескольких порций начните с варки 300 граммов макарон. Пока они готовятся, натрите два вида сыра: твёрдый (200 граммов) и моцареллу (100 граммов).

Далее поставьте на плиту маленькую кастрюлю, растопите в ней 45 граммов сливочного масла. Добавьте к маслу 45 граммов муки, убавьте огонь до минимального и тщательно перемешивайте массу в течение двух минут. После этого постепенно влейте 400 миллилитров молока, продолжая помешивать. Доведите соус до кипения и дождитесь, пока он загустеет.

Когда соус станет плотным, добавьте в него щепотку мускатного ореха, 100 граммов твёрдого сыра и 100 граммов моцареллы. Постоянно помешивайте до полного растворения сыра.

Сваренные макароны переложите в форму для запекания и равномерно залейте приготовленным соусом. Посыпьте сверху оставшимися 100 граммами твёрдого сыра. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.

На выходе вы получите блюдо с насыщенным сырно-сливочным вкусом, идеально подходящее для семейного ужина или угощения гостей.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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