Как сэкономить на покупке красной икры в магазине

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — это роскошный и дорогой продукт, который многие себе позволяют лишь по праздникам. Однако есть способ приготовить вкусную "икру" дома, которая будет по вкусу и внешнему виду практически неотличима от оригинала. Рецепт прост и не требует много времени (если не учитывать время для заморозки масла), а результат приятно удивит.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM Красная икра

Для начала потребуется рыбный бульон, который следует сварить из рыбы благородных сортов, чтобы вкус был насыщенным. Также понадобятся желатин, растительное масло, пищевые красители (красный и желтый) и шприц для формирования икры. Масло необходимо заморозить в высоком стакане примерно на полтора часа, чтобы оно стало густым и готовым для работы.

Затем в теплый рыбный бульон добавляется желатин, и его нужно прогреть в микроволновке, не доводя до кипения. После этого добавляются пищевые красители, и бульон приобретает яркий оранжевый оттенок.

Далее с помощью шприца по капле выпускается окрашенный бульон в стакан с подмороженным маслом. Капли начинают округляться и опускаться на дно, превращаясь в икринки. Размер икры можно регулировать, увеличивая количество бульона, выпускаемого за раз.

Когда "икра" готова, масло сливается через сито, а икринки аккуратно промываются холодной водой. Готовую икру можно использовать как украшение для салатов, бутербродов, канапе или даже для фарширования блинов. Для следующей порции повторяется весь процесс.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

