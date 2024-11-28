Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт ягодного пирога отличается своей простотой и скоростью приготовления. Ингредиенты для него легко найти, а сам процесс готовки не отнимет много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0 Пирог с малиной

Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:

2 яйца;

210 грамм сахара;

щепотка соли;

200 грамм ягод (например, смородина, малина или черника, можно замороженных);

ванильный сахар;

10 грамм разрыхлителя;

200 грамм сметаны;

260 грамм муки (примерно);

100 грамм сливочного масла.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Взбейте яйца с 200 граммами сахара, ванильным сахаром и солью до образования белой густой массы. Добавьте сметану и растопленное сливочное масло в яичную смесь и перемешайте. Просейте муку, смешанную с разрыхлителем, в яично-сметанную массу и тщательно перемешайте. Выложите тесто в форму диаметром 22 сантиметра, предварительно застелив её пергаментной бумагой. Выровняйте поверхность теста и выложите на неё ягоды.

Посыпьте ягоды сахаром. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в духовке в течение 40 минут. При желании посыпьте готовый пирог сахарной пудрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

