Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот

Этот рецепт ягодного пирога отличается своей простотой и скоростью приготовления. Ингредиенты для него легко найти, а сам процесс готовки не отнимет много времени.
Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.
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