Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты полива чеснока: правильные условия для роста
Как вечерний приём пищи влияет на здоровье: факты, которые важно знать
Автоюрист напомнил о штрафах, которые могут ожидать водителей с наступлением зимы
Как обучить собаку лаять по команде и не допустить ошибок
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ
Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью

Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот

1:24
Еда

Этот рецепт ягодного пирога отличается своей простотой и скоростью приготовления. Ингредиенты для него легко найти, а сам процесс готовки не отнимет много времени.

Пирог с малиной
Фото: commons.wikimedia.org by Whitney, CC BY 2.0
Пирог с малиной

Чтобы приготовить этот пирог, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 210 грамм сахара;
  • щепотка соли;
  • 200 грамм ягод (например, смородина, малина или черника, можно замороженных);
  • ванильный сахар;
  • 10 грамм разрыхлителя;
  • 200 грамм сметаны;
  • 260 грамм муки (примерно);
  • 100 грамм сливочного масла.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Взбейте яйца с 200 граммами сахара, ванильным сахаром и солью до образования белой густой массы.
  2. Добавьте сметану и растопленное сливочное масло в яичную смесь и перемешайте.
  3. Просейте муку, смешанную с разрыхлителем, в яично-сметанную массу и тщательно перемешайте.
  4. Выложите тесто в форму диаметром 22 сантиметра, предварительно застелив её пергаментной бумагой.
  5. Выровняйте поверхность теста и выложите на неё ягоды.
    Посыпьте ягоды сахаром.
  6. Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в духовке в течение 40 минут.
  7. При желании посыпьте готовый пирог сахарной пудрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью
Россия столкнулась с ускорением инфляции до 8,78%
Учёные нашли красных монстров в ранней Вселенной
Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.