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Не полагайтесь на народные способы определения подделки красной икры — есть только один достоверный метод

2:00
Еда

Красная икра — любимый многими деликатес, который часто покупают на праздники или в качестве особого угощения. Но из-за его популярности на рынке появилось множество подделок, сделанных из водорослей или желатина. Специалист рыбного рынка Яна Пятышева рассказала, как отличить настоящую икру от подделки.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0
Красная икра

Многие считают, что отличить подделку можно по внешнему виду: ровные и гладкие икринки одинакового размера — признак имитации. Но эксперт утверждает, что это миф, так как современные технологии позволяют создать искусственную икру, неотличимую от натуральной.

Пятышева отметила, что многие считают, что имитация имеет резкий селедочный аромат, однако это характерно скорее для некачественной подделки. Эксперт объясняет, что некоторые производители используют рыбий жир, который придает подделке рыбный вкус и запах.

Ещё одно популярное заблуждение - определять натуральность икры по наличию глазка-зародыша в каждой икринке, но это тоже не гарантия подлинности продукта. Современные технологии позволяют имитировать и этот признак, пишет URA.RU.

Некоторые покупатели предлагают проверять икру на натуральность с помощью кошки, но эксперт предостерегает от таких экспериментов: икра вредна для животных из-за высокого содержания соли.

Единственный надежный метод проверки подлинности красной икры — кипячение, заметила специалист.

"Под воздействием высокой температуры белок в настоящей икре свернется, и икринки побелеют, станут непрозрачными. В подделке же существенных изменений вы не заметите из-за малого содержания белка", — пояснила эксперт.

Пятышева напомнила, что покупателям рекомендуется выбирать продукцию известных производителей в крупных супермаркетах и избегать покупок с рук или на рынках.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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