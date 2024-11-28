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Нашумевший рецепт салата с хрустящими баклажанами

1:35
Еда

Салат с хрустящими баклажанами — это яркое блюдо с оригинальным вкусом, которое подходит как для повседневного стола, так и для особых случаев. Основу рецепта составляют кусочки баклажанов, обвалянные в крахмале и обжаренные до хрустящей корочки, а также помидоры черри, свежая кинза и чеснок.

Баклажаны по-корейски
Фото: freepik.com by timolina, PDM
Баклажаны по-корейски

Вместо привычного майонеза используется ароматная заправка из соевого соуса и сладкого чили, добавляющая блюду азиатские нотки.

Приготовление занимает около 20 минут. Сначала овощи промываются, сушатся и подготавливаются: черри нарезаются четвертинками, кинза рубится крупно, а чеснок мелко измельчается. Баклажаны, нарезанные крупными кусочками, выдерживаются в соленой воде, чтобы устранить горечь, после чего сушатся и обваливаются в крахмале. Это делает их снаружи хрустящими, а внутри — нежными.

Кусочки баклажанов обжариваются во фритюре до золотистой корочки, лишнее масло удаляется с помощью бумажных салфеток. Заправка готовится из соевого и сладкого чили соусов с добавлением молотого черного перца. В большой салатнице соединяются обжаренные баклажаны, помидоры и зелень, всё аккуратно перемешивается с заправкой.

Салат рекомендуется подавать теплым, чтобы хрустящие баклажаны сохранили свою текстуру. Это блюдо не только украсит стол, но и порадует сочетанием вкусов и текстур.

 

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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