Почему мы плачем от лука и как этого избежать

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто из нас не сталкивался с неприятными слезами при нарезке лука? Теперь эту проблему можно забыть благодаря простому лайфхаку доктора Джо Уиттингтона, который нашёл эффективное решение. Специалист поделился советом объяснив, как минимизировать раздражение слизистых оболочек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

Почему лук заставляет нас плакать?

Секрет слёз кроется в химической реакции. Во время нарезки лука выделяются соединения серы, которые связываются с ферментами, образуя газ пропантиол. Этот газ раздражает слизистые оболочки глаз, вызывая слезотечение. Пропантиол — это своего рода "защитный механизм" растения, предназначенный для отпугивания животных и насекомых. Однако люди также становятся его жертвой.

Решение доктора Уиттингтона

Перед нарезкой лука положите рядом с ним мокрое бумажное полотенце. По словам специалиста, влага на полотенце действует как "магнит", притягивая соединения серы, что значительно снижает их концентрацию в воздухе.

"Влага помогает улавливать серные соединения, предотвращая их контакт со слизистыми оболочками", — объяснил доктор.

Итог

Следуя этому простому лайфхаку, вы сможете избежать слёз при работе с луком. Это не только сделает процесс приготовления пищи более комфортным, но и сэкономит вам время и нервы.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



