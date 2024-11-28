Почему мы плачем от лука и как этого избежать

Кто из нас не сталкивался с неприятными слезами при нарезке лука? Теперь эту проблему можно забыть благодаря простому лайфхаку доктора Джо Уиттингтона, который нашёл эффективное решение. Специалист поделился советом объяснив, как минимизировать раздражение слизистых оболочек.
Секрет слёз кроется в химической реакции. Во время нарезки лука выделяются соединения серы, которые связываются с ферментами, образуя газ пропантиол. Этот газ раздражает слизистые оболочки глаз, вызывая слезотечение. Пропантиол — это своего рода "защитный механизм" растения, предназначенный для отпугивания животных и насекомых. Однако люди также становятся его жертвой.
Перед нарезкой лука положите рядом с ним мокрое бумажное полотенце. По словам специалиста, влага на полотенце действует как "магнит", притягивая соединения серы, что значительно снижает их концентрацию в воздухе.
"Влага помогает улавливать серные соединения, предотвращая их контакт со слизистыми оболочками", — объяснил доктор.
Следуя этому простому лайфхаку, вы сможете избежать слёз при работе с луком. Это не только сделает процесс приготовления пищи более комфортным, но и сэкономит вам время и нервы.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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