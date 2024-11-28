Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главное правило дачника: как улучшить почву перед зимними холодами
Продукты, которые работают как зубная щётка
Как правильно заменить моторное масло
Ваш идеальный отдых начинается с выбора надёжного туроператора
Сладкое на диете: мифы и реальность для тех, кто хочет худеть
Три косметических средства, которые должен иметь каждый
Как сделать так, чтобы ваш котик мурчал от удовольствия: секреты идеального ухода
Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион
Бумажные полотенца против сушилок: что выбрать для безопасности

Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным

2:12
Еда

Осень — время, когда сложно пройти мимо граната. Однако не всем нравится чистить плоды и жевать зерна с косточками, поэтому многие выбирают гранатовый сок. Но настолько ли он полезен, как сам фрукт?

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0
Гранаты

Польза гранатового сока

Эксперты Роспотребнадзора называют гранат "королем фруктов" за его уникальный состав. В нём много витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, поддерживающих здоровье сердца, сосудов и кожи. Большинство этих полезных веществ сохраняются и в свежевыжатом соке.

Особую ценность соку придают флавоноиды — мощные антиоксиданты, которых в одной порции содержится около 10% от суточной нормы. Также в нём остаются:

  • Калий, полезный для сердца;
  • Магний, необходимый для нервной системы;
  • Железо, помогающее бороться с анемией;
  • Медь, способствующая лучшему усвоению железа.

По словам специалистов, гранатовый сок оказывает общий укрепляющий эффект, поэтому он особенно полезен пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после болезней или операций.

Как пить гранатовый сок правильно?

Есть несколько правил, которые помогут избежать неприятных последствий:

  1. Не употребляйте сок в концентрированном виде. Кислоты в составе раздражают слизистую желудка, повреждают зубную эмаль и могут усугубить гастрит.
  2. Разбавляйте сок водой в пропорции 1:2. Это снизит его кислотность.
  3. Используйте трубочку. Так вы защитите зубы от воздействия кислот.
  4. После употребления полощите рот водой.

Как выбрать или приготовить сок?

Самым полезным будет сок, приготовленный дома. Если вы покупаете напиток в магазине, отдайте предпочтение продукту в стеклянной таре. Настоящий гранатовый сок должен быть красно-бордовым, прозрачным и без добавления сахара.

Гранатовый сок — вкусный и полезный напиток, который может стать отличным дополнением к осеннему рациону, если соблюдать простые правила его употребления.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Секреты быстрого удаления пней
Садоводство, цветоводство
Секреты быстрого удаления пней Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Рацион питания помог динозаврам не просто выжить, но доминировать на суше Игорь Буккер Сводка с фронта: военные ВСУ исчезли в Торецке во время ротации, утренняя дискотека на Украине Дмитрий Плотников Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Можно ли похудеть, выполняя планку
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Последние материалы
Как правильно заменить моторное масло
Сладкое на диете: мифы и реальность для тех, кто хочет худеть
Ваш идеальный отдых начинается с выбора надёжного туроператора
Три косметических средства, которые должен иметь каждый
Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным
Как сделать так, чтобы ваш котик мурчал от удовольствия: секреты идеального ухода
Театральный критик оценила идею продавать билеты на балет Щелкунчик через аукцион
Бумажные полотенца против сушилок: что выбрать для безопасности
Лавров русской поговоркой ответил на вопрос об ударах ракетами ATACMS
Вырастите идеальные флоксы с этими проверенными советами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.