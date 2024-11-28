Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным

Осень — время, когда сложно пройти мимо граната. Однако не всем нравится чистить плоды и жевать зерна с косточками, поэтому многие выбирают гранатовый сок. Но настолько ли он полезен, как сам фрукт?
Эксперты Роспотребнадзора называют гранат "королем фруктов" за его уникальный состав. В нём много витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, поддерживающих здоровье сердца, сосудов и кожи. Большинство этих полезных веществ сохраняются и в свежевыжатом соке.
Особую ценность соку придают флавоноиды — мощные антиоксиданты, которых в одной порции содержится около 10% от суточной нормы. Также в нём остаются:
По словам специалистов, гранатовый сок оказывает общий укрепляющий эффект, поэтому он особенно полезен пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после болезней или операций.
Есть несколько правил, которые помогут избежать неприятных последствий:
Самым полезным будет сок, приготовленный дома. Если вы покупаете напиток в магазине, отдайте предпочтение продукту в стеклянной таре. Настоящий гранатовый сок должен быть красно-бордовым, прозрачным и без добавления сахара.
Гранатовый сок — вкусный и полезный напиток, который может стать отличным дополнением к осеннему рациону, если соблюдать простые правила его употребления.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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