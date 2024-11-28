Почему гранатовый сок нельзя пить концентрированным

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Осень — время, когда сложно пройти мимо граната. Однако не всем нравится чистить плоды и жевать зерна с косточками, поэтому многие выбирают гранатовый сок. Но настолько ли он полезен, как сам фрукт?

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0 Гранаты

Польза гранатового сока

Эксперты Роспотребнадзора называют гранат "королем фруктов" за его уникальный состав. В нём много витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, поддерживающих здоровье сердца, сосудов и кожи. Большинство этих полезных веществ сохраняются и в свежевыжатом соке.

Особую ценность соку придают флавоноиды — мощные антиоксиданты, которых в одной порции содержится около 10% от суточной нормы. Также в нём остаются:

Калий, полезный для сердца;

Магний, необходимый для нервной системы;

Железо, помогающее бороться с анемией;

Медь, способствующая лучшему усвоению железа.

По словам специалистов, гранатовый сок оказывает общий укрепляющий эффект, поэтому он особенно полезен пожилым людям, а также тем, кто восстанавливается после болезней или операций.

Как пить гранатовый сок правильно?

Есть несколько правил, которые помогут избежать неприятных последствий:

Не употребляйте сок в концентрированном виде. Кислоты в составе раздражают слизистую желудка, повреждают зубную эмаль и могут усугубить гастрит. Разбавляйте сок водой в пропорции 1:2. Это снизит его кислотность. Используйте трубочку. Так вы защитите зубы от воздействия кислот. После употребления полощите рот водой.

Как выбрать или приготовить сок?

Самым полезным будет сок, приготовленный дома. Если вы покупаете напиток в магазине, отдайте предпочтение продукту в стеклянной таре. Настоящий гранатовый сок должен быть красно-бордовым, прозрачным и без добавления сахара.

Гранатовый сок — вкусный и полезный напиток, который может стать отличным дополнением к осеннему рациону, если соблюдать простые правила его употребления.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

