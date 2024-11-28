Красная икра своими руками: простой рецепт для гурманов

Ноябрь и декабрь — время активной подготовки к Новому году, когда красная рыба и икра становятся одними из самых популярных продуктов для праздничного стола. Если вам посчастливилось найти рыбу с икрой, можно значительно сэкономить, приготовив этот деликатес самостоятельно. Универсальный рецепт засолки подходит для любой красной рыбы — форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги или кеты.
Для засолки икры вам понадобятся только два простых ингредиента:
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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