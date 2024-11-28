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Красная икра своими руками: простой рецепт для гурманов

1:33
Еда

Ноябрь и декабрь — время активной подготовки к Новому году, когда красная рыба и икра становятся одними из самых популярных продуктов для праздничного стола. Если вам посчастливилось найти рыбу с икрой, можно значительно сэкономить, приготовив этот деликатес самостоятельно. Универсальный рецепт засолки подходит для любой красной рыбы — форели, нерки, кижуча, лосося, горбуши, семги или кеты.

Икра лососевая на ложке
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икра лососевая на ложке

Ингредиенты для засолки

Для засолки икры вам понадобятся только два простых ингредиента:

  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 стакан воды (на каждые 100 г икры).

Пошаговый процесс

  1. Приготовление рассола
    Смешайте соль с водой, доведите до кипения и остудите. Этот рассол станет основой для засолки.
  2. Подготовка икры
    Поместите икру в небольшую чистую банку. Удалять плёнку на этом этапе не требуется.
  3. Засолка
    Залейте икру остывшим рассолом, плотно закройте банку и уберите в холодильник минимум на 12 часов.
  4. Очистка икры
    После засолки слейте рассол и выложите икру на шумовку. Снимите остатки плёнки, перетирая икру вилкой, и процедите через сито.
  5. Теперь у вас готовый деликатес, который украсит праздничный стол.

Советы

  • Готовую икру храните в холодильнике в плотно закрытой банке не более 3-5 дней.
  • Используйте только свежую рыбу для лучшего результата.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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