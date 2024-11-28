Домашняя засолка лосося: ароматный рецепт с апельсином и розмарином

Лосось — неизменный атрибут праздничного стола и отличная основа для сытного завтрака. Засолить эту рыбу в домашних условиях проще, чем кажется, а один из самых изысканных рецептов включает добавление коньяка и специй.
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Лосось на тарелке
Что понадобится для засолки?
Для 500 граммов филе лосося вам понадобятся:
2 столовые ложки соли;
1 столовая ложка сахара;
2 столовые ложки коньяка;
1 чайная ложка молотого перца;
несколько горошин душистого перца;
1 чайная ложка сушёного розмарина;
цедра апельсина (по вкусу);
немного укропа.
Пошаговый процесс засолки
Подготовьте рыбу Очистите филе лосося от костей и нарежьте его на небольшие порционные куски.
Сделайте смесь для засолки Смешайте соль и сахар. Половину этой смеси равномерно распределите на дне блюда, куда будете укладывать рыбу.
Добавьте специи и ароматизаторы Уложите куски рыбы на слой смеси, затем посыпьте их оставшейся частью соли с сахаром, молотым перцем, розмарином и душистым перцем. Сбрызните рыбу коньяком и слегка присыпьте цедрой апельсина и укропом.
Оставьте на засолку Накройте ёмкость с рыбой крышкой или пищевой плёнкой и уберите в холодильник. Через 12 часов лосось будет готов к подаче.
Советы
Используйте свежую рыбу для лучшего вкуса.
Если любите менее солёный лосось, перед подачей можно слегка промыть филе холодной водой.
Этот рецепт сочетает в себе нежный вкус лосося с изысканными ароматами специй и лёгким коньячным привкусом, который обязательно понравится гурманам.
Уточнения
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.