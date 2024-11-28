Домашняя засолка лосося: ароматный рецепт с апельсином и розмарином

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось — неизменный атрибут праздничного стола и отличная основа для сытного завтрака. Засолить эту рыбу в домашних условиях проще, чем кажется, а один из самых изысканных рецептов включает добавление коньяка и специй.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Что понадобится для засолки?

Для 500 граммов филе лосося вам понадобятся:

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки коньяка;

1 чайная ложка молотого перца;

несколько горошин душистого перца;

1 чайная ложка сушёного розмарина;

цедра апельсина (по вкусу);

немного укропа.

Пошаговый процесс засолки

Подготовьте рыбу

Очистите филе лосося от костей и нарежьте его на небольшие порционные куски. Сделайте смесь для засолки

Смешайте соль и сахар. Половину этой смеси равномерно распределите на дне блюда, куда будете укладывать рыбу. Добавьте специи и ароматизаторы

Уложите куски рыбы на слой смеси, затем посыпьте их оставшейся частью соли с сахаром, молотым перцем, розмарином и душистым перцем. Сбрызните рыбу коньяком и слегка присыпьте цедрой апельсина и укропом. Оставьте на засолку

Накройте ёмкость с рыбой крышкой или пищевой плёнкой и уберите в холодильник. Через 12 часов лосось будет готов к подаче.

Советы

Используйте свежую рыбу для лучшего вкуса.

Если любите менее солёный лосось, перед подачей можно слегка промыть филе холодной водой.

Этот рецепт сочетает в себе нежный вкус лосося с изысканными ароматами специй и лёгким коньячным привкусом, который обязательно понравится гурманам.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.



