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Домашняя засолка лосося: ароматный рецепт с апельсином и розмарином

1:48
Еда

Лосось — неизменный атрибут праздничного стола и отличная основа для сытного завтрака. Засолить эту рыбу в домашних условиях проще, чем кажется, а один из самых изысканных рецептов включает добавление коньяка и специй.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Что понадобится для засолки?

Для 500 граммов филе лосося вам понадобятся:

  • 2 столовые ложки соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки коньяка;
  • 1 чайная ложка молотого перца;
  • несколько горошин душистого перца;
  • 1 чайная ложка сушёного розмарина;
  • цедра апельсина (по вкусу);
  • немного укропа.

Пошаговый процесс засолки

  1. Подготовьте рыбу
    Очистите филе лосося от костей и нарежьте его на небольшие порционные куски.
  2. Сделайте смесь для засолки
    Смешайте соль и сахар. Половину этой смеси равномерно распределите на дне блюда, куда будете укладывать рыбу.
  3. Добавьте специи и ароматизаторы
    Уложите куски рыбы на слой смеси, затем посыпьте их оставшейся частью соли с сахаром, молотым перцем, розмарином и душистым перцем. Сбрызните рыбу коньяком и слегка присыпьте цедрой апельсина и укропом.
  4. Оставьте на засолку
    Накройте ёмкость с рыбой крышкой или пищевой плёнкой и уберите в холодильник. Через 12 часов лосось будет готов к подаче.

Советы

  • Используйте свежую рыбу для лучшего вкуса.
  • Если любите менее солёный лосось, перед подачей можно слегка промыть филе холодной водой.

Этот рецепт сочетает в себе нежный вкус лосося с изысканными ароматами специй и лёгким коньячным привкусом, который обязательно понравится гурманам.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга  — вид лососёвых рыб из рода лососей. Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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