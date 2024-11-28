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Запечённая свёкла: советы для идеального результата

1:17
Еда

Свёкла — популярный ингредиент для салатов, и её часто варят заранее, чтобы ускорить процесс приготовления. Однако запекание в духовке — более полезный и быстрый способ, позволяющий сохранить витамины и улучшить вкус корнеплода.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Как правильно запечь свёклу

  1. Подготовка свёклы
    Хорошо промойте корнеплоды под проточной водой, чтобы удалить грязь. Затем тщательно просушите их бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Удаление стеблей
    Отрежьте стебли, используя ножницы или нож. Постарайтесь не повредить кожицу свёклы, чтобы сок не вытекал во время запекания.
  3. Использование фольги
    Заверните каждую свёклу в один-два слоя фольги. Если вы готовите несколько корнеплодов, оборачивайте каждый отдельно.
  4. Запекание
    Выложите завернутую свёклу на противень или в форму для запекания. Поставьте её в духовку, разогретую до 180°C. Через 40 минут свёкла среднего размера будет готова. Если корнеплоды крупные, увеличьте время запекания.

Запечённая свёкла идеально подходит для салатов и гарниров, сохраняя насыщенный вкус и полезные свойства.

Уточнения

Выпека́ние — прогревание тестовой заготовки в тепловой камере (пекарной печи или духовке) до превращения в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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