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Как похудеть на 30+ килограммов: советы тех, кто добился успеха

1:56
Еда

Похудение на 30 и более килограммов — непростая задача, требующая комплексного подхода. Чтобы процесс был безопасным для здоровья и кожи, необходимо сочетать правильное питание, физическую активность и позитивный настрой. Женщины, успешно избавившиеся от лишнего веса, поделились своими секретами, которые помогли им достичь желаемой фигуры.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Основы успешного похудения

Ключ к результату — сбалансированное питание с контролем калорий. Однако одного дефицита калорий недостаточно. Важную роль играют физические нагрузки, даже самые простые.

Одна из участниц поделилась, что регулярно занималась силовыми и кардиоупражнениями, каталась на велосипеде и старалась больше ходить пешком.

Почему важно сочетать нагрузки?

Диетолог Эми Гудсон поясняет: сочетание кардио и силовых тренировок — эффективный способ избавиться от жира, при этом сохраняя мышечную массу. Такая стратегия ускоряет метаболизм и позволяет худеть быстрее.

Регулярность — залог успеха

Ещё одна женщина рассказала, что в течение восьми месяцев ежедневно выполняла одну и ту же тренировку по видео из интернета. Этот подход помог ей похудеть на 31 килограмм.

Белок и позитивный настрой

Третья участница, потерявшая 53 килограмма, советует добавить в рацион больше белковых продуктов. Белок помогает сохранить сытость и поддерживает мышцы при снижении веса. Также она отметила важность позитивного настроя: вера в успех помогает не сойти с выбранного пути.

Резюме

Комплексный подход, включающий сбалансированное питание, регулярные тренировки и правильный настрой, — лучший способ достичь значительных результатов в похудении.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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