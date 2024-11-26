Эксперты назвали 5 способов снизить калорийность домашней выпечки

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Специалисты поделились альтернативами для масла, сахара и рафинированной муки, которые сохранят вкус вашей домашней выпечки, но при этом помогут снизить ее калорийность. Аромат свежей выпечки мгновенно вызывает аппетит.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Золотистые пироги, легкие бисквиты и теплый хлеб сложно забыть, несмотря на неоднократные предупреждения экспертов о возможном вреде для фигуры. Представители Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности в интервью изданию "Едим Дома" рассказали о нескольких эффективных способах уменьшения калорийности домашней выпечки.

Для начала постарайтесь уменьшить количество сахара в рецептах. Вместо него можно использовать безопасные натуральные подсластители, а также сладкие овощи и фрукты, такие как морковь, кабачок, свекольный порошок, яблоки, виноград, тыква и топинамбур. Кроме того, специи, такие как корица, кардамон и шафран, не только придадут выпечке изысканный вкус, но и обогатят её полезными веществами.

Что касается муки, вместо высшего сорта лучше выбрать цельнозерновые варианты — полбяную, гречневую или амарантовую. Они сохраняют пищевые волокна и важные микроэлементы. Часть яиц можно заменить на яичные белки, что также поможет снизить жирность выпечки, не затрагивая её вкусовых качеств.

Небольшое количество сливочного масла и других жиров, используемых для теста, не представляет опасности для здоровья. Однако их можно заменить или комбинировать с яблочным пюре, йогуртом или творогом, чтобы сделать выпечку менее калорийной и более легкой. Кроме того, следует ограничивать использование калорийных добавок в ваших любимых десертах. Не стоит злоупотреблять шоколадом, глазурью, а также сухофруктами и орехами в выпечке, чтобы сохранить баланс и уменьшить калорийность.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

