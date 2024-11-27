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Влажный шоколадный пирог с бананом: продукты самые простые, а вкус праздника обеспечен

1:33
Еда

Простой и невероятно вкусный пирог можно приготовить из доступных продуктов. Нежный шоколадный бисквит прекрасно сочетается с бананами, а шоколадная глазурь добавляет изысканности и создаёт атмосферу праздника в любой, даже самый ненастный и холодный день!

Шоколадный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, CC BY-SA 3.0
Шоколадный пирог

Ингредиенты:

  • мука — 250 г;
  • какао — 50 г;
  • сахар — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • яйца — 3 шт.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • молоко — 280 мл;
  • уксус (9%) — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • бананы — 2 шт.

Для шоколадного ганаша:

  • молоко — 60 мл;
  • сахар — 60 г;
  • какао — 20 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

  1. Смешать муку, какао, сахар, соду, соль и ванилин. Добавить яйца, растительное масло, молоко и уксус. Тщательно перемешать.
  2. Добавить растопленное сливочное масло и нарезанные бананы.
  3. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 50-60 минут.
  4. Приготовить шоколадную глазурь, смешав молоко, сахар, какао и сливочное масло.
  5. Остудить пирог, покрыть его шоколадной глазурью и подавать к столу.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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