Влажный шоколадный пирог с бананом: продукты самые простые, а вкус праздника обеспечен

Простой и невероятно вкусный пирог можно приготовить из доступных продуктов. Нежный шоколадный бисквит прекрасно сочетается с бананами, а шоколадная глазурь добавляет изысканности и создаёт атмосферу праздника в любой, даже самый ненастный и холодный день!
Ингредиенты:
Для шоколадного ганаша:
Приготовление:
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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