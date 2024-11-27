Влажный шоколадный пирог с бананом: продукты самые простые, а вкус праздника обеспечен

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Простой и невероятно вкусный пирог можно приготовить из доступных продуктов. Нежный шоколадный бисквит прекрасно сочетается с бананами, а шоколадная глазурь добавляет изысканности и создаёт атмосферу праздника в любой, даже самый ненастный и холодный день!

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, CC BY-SA 3.0 Шоколадный пирог

Ингредиенты:

мука — 250 г;

какао — 50 г;

сахар — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

ванилин — щепотка;

яйца — 3 шт.;

растительное масло — 60 мл;

молоко — 280 мл;

уксус (9%) — 1 ст. л.;

сливочное масло — 60 г;

бананы — 2 шт.

Для шоколадного ганаша:

молоко — 60 мл;

сахар — 60 г;

какао — 20 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

Смешать муку, какао, сахар, соду, соль и ванилин. Добавить яйца, растительное масло, молоко и уксус. Тщательно перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и нарезанные бананы. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 50-60 минут. Приготовить шоколадную глазурь, смешав молоко, сахар, какао и сливочное масло. Остудить пирог, покрыть его шоколадной глазурью и подавать к столу.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога.



Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

