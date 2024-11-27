Что делать, если в заварном креме присутствуют крупинки масла — выбросить или исправить?

Сегодня мы поговорим о классическом заварном креме, который является основой для многих десертов и тортов. Этот лёгкий и нежный крем прост в приготовлении и обладает универсальным вкусом, который прекрасно сочетается с различными видами выпечки.
Однако иногда при приготовлении заварного крема хозяйка может заметить, что его текстура неоднородна и в ней присутствуют неэстетичные крупинки. Что же делать в таком случае?
Если в заварном креме есть крупинки масла, попробуйте сделать следующее:
Кстати, масляные крупинки в креме не повлияют на его вкус, но вы можете разгладить крем лопаткой для более однородного вида.
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
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