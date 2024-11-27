Что делать, если в заварном креме присутствуют крупинки масла — выбросить или исправить?

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поговорим о классическом заварном креме, который является основой для многих десертов и тортов. Этот лёгкий и нежный крем прост в приготовлении и обладает универсальным вкусом, который прекрасно сочетается с различными видами выпечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0 Клубника со сметаной

Однако иногда при приготовлении заварного крема хозяйка может заметить, что его текстура неоднородна и в ней присутствуют неэстетичные крупинки. Что же делать в таком случае?

Если в заварном креме есть крупинки масла, попробуйте сделать следующее:

Доведите масло до комнатной температуры. Взбивайте масло миксером на средней скорости в течение 5-7 минут, пока оно не станет пышным и светлым. Добавляйте масло в заварной крем постепенно, по 1-2 столовые ложки, тщательно взбивая после каждого добавления. Взбивайте крем до полного объединения с маслом. Крем должен получиться однородным. Важно использовать масло хорошего качества (82% жирности) и убедиться, что температура крема и масла одинаковая.

Кстати, масляные крупинки в креме не повлияют на его вкус, но вы можете разгладить крем лопаткой для более однородного вида.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



