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Что делать, если в заварном креме присутствуют крупинки масла — выбросить или исправить?

1:17
Еда

Сегодня мы поговорим о классическом заварном креме, который является основой для многих десертов и тортов. Этот лёгкий и нежный крем прост в приготовлении и обладает универсальным вкусом, который прекрасно сочетается с различными видами выпечки.

Клубника со сметаной
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, CC BY-SA 2.0
Клубника со сметаной

Однако иногда при приготовлении заварного крема хозяйка может заметить, что его текстура неоднородна и в ней присутствуют неэстетичные крупинки. Что же делать в таком случае?

Если в заварном креме есть крупинки масла, попробуйте сделать следующее:

  1. Доведите масло до комнатной температуры.
  2. Взбивайте масло миксером на средней скорости в течение 5-7 минут, пока оно не станет пышным и светлым.
  3. Добавляйте масло в заварной крем постепенно, по 1-2 столовые ложки, тщательно взбивая после каждого добавления.
  4. Взбивайте крем до полного объединения с маслом. Крем должен получиться однородным.
  5. Важно использовать масло хорошего качества (82% жирности) и убедиться, что температура крема и масла одинаковая.

Кстати, масляные крупинки в креме не повлияют на его вкус, но вы можете разгладить крем лопаткой для более однородного вида.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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