Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Венские вафли — это изысканный десерт, который покорил сердца миллионов людей по всему миру. Их нежный вкус и хрустящая текстура стали символом уюта и домашнего тепла. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить венские вафли по нашему особому рецепту, который удивит вас своей простотой и скоростью приготовления.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, CC BY-SA 2.0 вафли

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

сахар — 100 г;

масло сливочное (мягкое) — 200 г;

яйца — 3 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мука — 350 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

В миске растереть размягчённое сливочное масло с сахаром. Добавить молоко, яйца, лимонный сок и перемешать. Добавить муку и щепотку соли. Замесить тесто. Разогреть электроблинницу и жарить вафли до золотистого цвета.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.

