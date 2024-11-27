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Печём хрустящие и нежные венские вафли всего за несколько минут — это и правда быстро

0:58
Еда

Венские вафли — это изысканный десерт, который покорил сердца миллионов людей по всему миру. Их нежный вкус и хрустящая текстура стали символом уюта и домашнего тепла. Сегодня мы предлагаем вам попробовать приготовить венские вафли по нашему особому рецепту, который удивит вас своей простотой и скоростью приготовления.

вафли
Фото: flickr.com by Grant Guarino, CC BY-SA 2.0
вафли

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • сахар — 100 г;
  • масло сливочное (мягкое) — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • мука — 350 г;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления:

  1. В миске растереть размягчённое сливочное масло с сахаром.
  2. Добавить молоко, яйца, лимонный сок и перемешать.
  3. Добавить муку и щепотку соли. Замесить тесто.
  4. Разогреть электроблинницу и жарить вафли до золотистого цвета.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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