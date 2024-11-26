Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски

Сегодня мы приготовим традиционное и обожаемое многими блюдо — свинину по-французски. Оно давно стало любимым для многих семей. Нежное мясо, ароматные грибы и лук, расплавленный сыр — вкуснее ничего и быть не может!
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Мясо по-французски
Ингредиенты:
свиная вырезка — 600 г;
шампиньоны — 5 штук;
лук — 2 штуки;
помидоры — 1-2 штуки;
моцарелла — 160 г;
майонез — 2 столовые ложки;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу;
растительное масло — 1 столовая ложка.
Приготовление:
Промойте и обсушите свинину бумажным полотенцем, нарежьте её на порции толщиной около 1,5-2 см.
Отбейте мясо с обеих сторон, чтобы оно стало мягче. Посолите и поперчите с обеих сторон.
Смажьте жаропрочную форму растительным маслом, равномерно разложите мясо. Смажьте его тонким слоем майонеза (или сметаны/йогурта). Сверху положите лук и шампиньоны.
Поставьте мясо в духовку, разогретую до 200 °C, на 30 минут. Время запекания зависит от толщины кусков мяса и мощности вашей духовки.
Через 30 минут положите на мясо и грибы кружочки помидоров и посыпьте тёртым сыром (например, моцареллой). Верните в духовку ещё на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.
Подавайте свинину по-французски горячей, украсив свежей зеленью. Можно подавать с ней на гарнир картофельное пюре, варёный рис или салат.
Уточнения
Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.