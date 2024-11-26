Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы приготовим традиционное и обожаемое многими блюдо — свинину по-французски. Оно давно стало любимым для многих семей. Нежное мясо, ароматные грибы и лук, расплавленный сыр — вкуснее ничего и быть не может!

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0 Мясо по-французски

Ингредиенты:

свиная вырезка — 600 г;

шампиньоны — 5 штук;

лук — 2 штуки;

помидоры — 1-2 штуки;

моцарелла — 160 г;

майонез — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Промойте и обсушите свинину бумажным полотенцем, нарежьте её на порции толщиной около 1,5-2 см. Отбейте мясо с обеих сторон, чтобы оно стало мягче. Посолите и поперчите с обеих сторон. Нарежьте лук тонкими полукольцами, шампиньоны — пластинами, а помидоры — кружочками. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом, равномерно разложите мясо. Смажьте его тонким слоем майонеза (или сметаны/йогурта). Сверху положите лук и шампиньоны. Поставьте мясо в духовку, разогретую до 200 °C, на 30 минут. Время запекания зависит от толщины кусков мяса и мощности вашей духовки. Через 30 минут положите на мясо и грибы кружочки помидоров и посыпьте тёртым сыром (например, моцареллой). Верните в духовку ещё на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Подавайте свинину по-французски горячей, украсив свежей зеленью. Можно подавать с ней на гарнир картофельное пюре, варёный рис или салат.

Уточнения

Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.



