Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски

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1:43
Еда

Сегодня мы приготовим традиционное и обожаемое многими блюдо — свинину по-французски. Оно давно стало любимым для многих семей. Нежное мясо, ароматные грибы и лук, расплавленный сыр — вкуснее ничего и быть не может!

Мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0
Мясо по-французски

Ингредиенты:

  • свиная вырезка — 600 г;
  • шампиньоны — 5 штук;
  • лук — 2 штуки;
  • помидоры — 1-2 штуки;
  • моцарелла — 160 г;
  • майонез — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите свинину бумажным полотенцем, нарежьте её на порции толщиной около 1,5-2 см.
  2. Отбейте мясо с обеих сторон, чтобы оно стало мягче. Посолите и поперчите с обеих сторон.
  3. Нарежьте лук тонкими полукольцами, шампиньоны — пластинами, а помидоры — кружочками.
  4. Смажьте жаропрочную форму растительным маслом, равномерно разложите мясо. Смажьте его тонким слоем майонеза (или сметаны/йогурта). Сверху положите лук и шампиньоны.
  5. Поставьте мясо в духовку, разогретую до 200 °C, на 30 минут. Время запекания зависит от толщины кусков мяса и мощности вашей духовки.
  6. Через 30 минут положите на мясо и грибы кружочки помидоров и посыпьте тёртым сыром (например, моцареллой). Верните в духовку ещё на 5-7 минут, чтобы сыр расплавился.

Подавайте свинину по-французски горячей, украсив свежей зеленью. Можно подавать с ней на гарнир картофельное пюре, варёный рис или салат.

Уточнения

Мясо по-французскиМясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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