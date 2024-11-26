Секрет идеального ужина: салат с копчёной курицей и фасолью

Салат с копченой курицей и фасолью — это сытное и вкусное блюдо, которое может заменить горячее. Он сочетает в себе белковую насыщенность курицы, фасоли, яиц и сыра с хрустящей текстурой сладкого перца.
Майонез добавляет кремовую нежность, а петрушка и чеснок придают свежесть и пикантность. Приготовление этого слоёного салата займёт всего 30 минут, а для пропитки потребуется ещё около двух часов.
Ингредиенты на 6 порций:
Рецепт приготовления:
Подготовка ингредиентов.
Куриное мясо отделяется от костей и нарезается небольшими кубиками. Сладкий перец очищается от семян и перегородок, затем нарезается короткой соломкой. Петрушка мелко рубится.
Обработка фасоли.
Консервированная фасоль откидывается на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Затем фасоль слегка разминается толкушкой, оставляя часть зёрен целыми. Чеснок выдавливается через пресс и добавляется к фасоли.
Сборка салата.
На дно салатницы или сервировочного кольца выкладывается слой фасоли с чесноком, который становится основой для всей конструкции. Слой покрывается майонезом и присыпается петрушкой.
Добавление слоёв.
Вторым слоем выкладывается нарезанная копчёная курица, которая также покрывается майонезом и петрушкой. Третьим слоем идёт сладкий перец, затем яйца, натёртые на крупной тёрке, и майонез.
Финальный штрих.
Сыр натирается на мелкой тёрке и посыпается сверху в виде пушистой стружки. Салат украшается петрушкой и отправляется в холодильник на 2 часа для пропитки.
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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