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Секрет идеального ужина: салат с копчёной курицей и фасолью

2:11
Еда

Салат с копченой курицей и фасолью — это сытное и вкусное блюдо, которое может заменить горячее. Он сочетает в себе белковую насыщенность курицы, фасоли, яиц и сыра с хрустящей текстурой сладкого перца.

Салат с курицей и орехами
Фото: openverse.org by allochka22ru, CC BY-SA 2.0
Салат с курицей и орехами

Майонез добавляет кремовую нежность, а петрушка и чеснок придают свежесть и пикантность. Приготовление этого слоёного салата займёт всего 30 минут, а для пропитки потребуется ещё около двух часов.

Ингредиенты на 6 порций:

  • Копчёная курица (филе) — 250 г
  • Белая консервированная фасоль — 240 г
  • Сладкий красный перец — 200 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Полутвёрдый сыр — 100 г
  • Майонез Провансаль — 150 г
  • Петрушка (свежая) — 15 г
  • Чеснок — 2 зубчика

Рецепт приготовления:

Подготовка ингредиентов.

Куриное мясо отделяется от костей и нарезается небольшими кубиками. Сладкий перец очищается от семян и перегородок, затем нарезается короткой соломкой. Петрушка мелко рубится.

Обработка фасоли.

Консервированная фасоль откидывается на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Затем фасоль слегка разминается толкушкой, оставляя часть зёрен целыми. Чеснок выдавливается через пресс и добавляется к фасоли.

Сборка салата.

На дно салатницы или сервировочного кольца выкладывается слой фасоли с чесноком, который становится основой для всей конструкции. Слой покрывается майонезом и присыпается петрушкой.

Добавление слоёв.

Вторым слоем выкладывается нарезанная копчёная курица, которая также покрывается майонезом и петрушкой. Третьим слоем идёт сладкий перец, затем яйца, натёртые на крупной тёрке, и майонез.

Финальный штрих.

Сыр натирается на мелкой тёрке и посыпается сверху в виде пушистой стружки. Салат украшается петрушкой и отправляется в холодильник на 2 часа для пропитки.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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