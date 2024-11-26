Секрет идеального ужина: салат с копчёной курицей и фасолью

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с копченой курицей и фасолью — это сытное и вкусное блюдо, которое может заменить горячее. Он сочетает в себе белковую насыщенность курицы, фасоли, яиц и сыра с хрустящей текстурой сладкого перца.

Фото: openverse.org by allochka22ru, CC BY-SA 2.0 Салат с курицей и орехами

Майонез добавляет кремовую нежность, а петрушка и чеснок придают свежесть и пикантность. Приготовление этого слоёного салата займёт всего 30 минут, а для пропитки потребуется ещё около двух часов.

Ингредиенты на 6 порций:

Копчёная курица (филе) — 250 г

Белая консервированная фасоль — 240 г

Сладкий красный перец — 200 г

Куриные яйца — 3 шт.

Полутвёрдый сыр — 100 г

Майонез Провансаль — 150 г

Петрушка (свежая) — 15 г

Чеснок — 2 зубчика

Рецепт приготовления:

Подготовка ингредиентов.

Куриное мясо отделяется от костей и нарезается небольшими кубиками. Сладкий перец очищается от семян и перегородок, затем нарезается короткой соломкой. Петрушка мелко рубится.

Обработка фасоли.

Консервированная фасоль откидывается на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Затем фасоль слегка разминается толкушкой, оставляя часть зёрен целыми. Чеснок выдавливается через пресс и добавляется к фасоли.

Сборка салата.

На дно салатницы или сервировочного кольца выкладывается слой фасоли с чесноком, который становится основой для всей конструкции. Слой покрывается майонезом и присыпается петрушкой.

Добавление слоёв.

Вторым слоем выкладывается нарезанная копчёная курица, которая также покрывается майонезом и петрушкой. Третьим слоем идёт сладкий перец, затем яйца, натёртые на крупной тёрке, и майонез.

Финальный штрих.

Сыр натирается на мелкой тёрке и посыпается сверху в виде пушистой стружки. Салат украшается петрушкой и отправляется в холодильник на 2 часа для пропитки.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

