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Самый яркий и вкусный салат зимы: курица и мандарины в идеальном союзе

1:35
Еда

Салат с мандаринами и курицей — это яркое и ароматное блюдо, которое подойдёт как для новогоднего стола, так и для повседневного ужина.

Салат с апельсинами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат с апельсинами

Сочетание сочных фруктов, зелени и куриного филе под соево-апельсиновым соусом создаёт необычный и свежий вкус. Готовится салат за 20 минут, а если привлечь к процессу детей, можно сэкономить время и сделать приготовление более весёлым.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Салатный микс — 100 г
  • Куриное филе — 250 г
  • Мандарины — 2 шт.
  • Апельсиновый сок — 4 ст. л.
  • Соевый соус — 3 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Обжарка курицы.

Куриное филе нарезается поперёк волокон тонкими полосками. Кусочки солятся, перчатся и обжариваются на разогретой сковороде с растительным маслом 5-7 минут до готовности.

Подготовка мандаринов.

Мандарины очищаются от кожуры и разделяются на дольки.

Приготовление соуса.

Апельсиновый сок доводится до кипения, затем в него добавляется соевый соус. Смесь перемешивается и снимается с огня.

Сборка салата.

Салатный микс выкладывается в салатник, к нему добавляются тёплая курица и соус. Всё аккуратно перемешивается. Сверху салат украшается мандариновыми дольками.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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