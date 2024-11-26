Самый яркий и вкусный салат зимы: курица и мандарины в идеальном союзе

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с мандаринами и курицей — это яркое и ароматное блюдо, которое подойдёт как для новогоднего стола, так и для повседневного ужина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салат с апельсинами

Сочетание сочных фруктов, зелени и куриного филе под соево-апельсиновым соусом создаёт необычный и свежий вкус. Готовится салат за 20 минут, а если привлечь к процессу детей, можно сэкономить время и сделать приготовление более весёлым.

Ингредиенты на 2 порции:

Салатный микс — 100 г

Куриное филе — 250 г

Мандарины — 2 шт.

Апельсиновый сок — 4 ст. л.

Соевый соус — 3 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Обжарка курицы.

Куриное филе нарезается поперёк волокон тонкими полосками. Кусочки солятся, перчатся и обжариваются на разогретой сковороде с растительным маслом 5-7 минут до готовности.

Подготовка мандаринов.

Мандарины очищаются от кожуры и разделяются на дольки.

Приготовление соуса.

Апельсиновый сок доводится до кипения, затем в него добавляется соевый соус. Смесь перемешивается и снимается с огня.

Сборка салата.

Салатный микс выкладывается в салатник, к нему добавляются тёплая курица и соус. Всё аккуратно перемешивается. Сверху салат украшается мандариновыми дольками.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

