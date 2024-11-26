Самый яркий и вкусный салат зимы: курица и мандарины в идеальном союзе

Салат с мандаринами и курицей — это яркое и ароматное блюдо, которое подойдёт как для новогоднего стола, так и для повседневного ужина.
Сочетание сочных фруктов, зелени и куриного филе под соево-апельсиновым соусом создаёт необычный и свежий вкус. Готовится салат за 20 минут, а если привлечь к процессу детей, можно сэкономить время и сделать приготовление более весёлым.
Ингредиенты на 2 порции:
Рецепт приготовления:
Обжарка курицы.
Куриное филе нарезается поперёк волокон тонкими полосками. Кусочки солятся, перчатся и обжариваются на разогретой сковороде с растительным маслом 5-7 минут до готовности.
Подготовка мандаринов.
Мандарины очищаются от кожуры и разделяются на дольки.
Приготовление соуса.
Апельсиновый сок доводится до кипения, затем в него добавляется соевый соус. Смесь перемешивается и снимается с огня.
Сборка салата.
Салатный микс выкладывается в салатник, к нему добавляются тёплая курица и соус. Всё аккуратно перемешивается. Сверху салат украшается мандариновыми дольками.
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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